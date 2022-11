Sunak ombestemmer seg og drar på klimatoppmøte

– Det blir ingen velstand på lang sikt uten å ta grep mot klimaendringene. Det blir ingen energi uten å investere i fornybar energi, skriver han på Twitter onsdag.

Tidligere har Sunak sagt at han ville droppe klimakonferansen for å ta seg av viktige saker på hjemmebane. Beslutningen fikk mye kritikk, ikke minst fordi Storbritannia var vertskap for fjorårets klimatoppmøte i Glasgow.

Klimakonferansen COP27 begynner i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag. En lang rekke stats- og regjeringssjefer skal være til stede i begynnelsen av neste uke.

[ – Klimakrisen har presset grensene for hva vi kan tilpasse oss til ]

