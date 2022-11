Støre advarer mot energinasjonalisme i Europa

Av Marie De Rosa/NTB

– I den kritiske situasjonen vi er i nå, med høye strøm- og gasspriser som rammer vanlige folk, industri, arbeidsplasser og økonomi, er det en fare for at vi alle blir mest opptatt av nasjonale forhold og hvordan vi sørger for egen kraftforsyning, sier Støre til NTB.

Han har denne uken deltatt på et nordisk toppmøte i Helsingfors sammen med statsministrene i Sverige, Finland og Island.

Der har samarbeid på tvers av landegrensene stått sentralt, men Støre frykter vi går inn i en tid der europeisk fellesskap havner i bakgrunnen.

– Krampetrekning

Energikrisen kan fort føre til at hvert land setter seg selv først, forklarer han.

– Det skjer en krampetrekning inn mot hvert land. Det er forståelig, men det er en utfordring for Europa.

– Jeg tror europeiske ledere vet at hvis hvert land begynner å gjøre sitt for seg, så vil alle tape, men det er en kommunikasjonsutfordring å få fram at vi må finne løsninger på dette sammen.

[ Naboene ba henne fjerne navnet fra postkassa: – Vi har snakket for lite om diskriminering ]

Roser EU-initiativ

Men energikrisen har også vist at EU-samarbeidet fungerer, mener Støre.

Han viser til at gassprisen nå er tilbake på samme nivå som før krigen i Ukraina, selv om prognosene tyder på at den vil stige igjen.

– Det er verdt å få med seg hvor langt samarbeidet i EU er kommet. EU-lederne har klart å få ned prisene og har tatt en del felles grep som har roet ned markedet. Det har vi samarbeidet med dem om, sier Støre.

[ Så mye CO₂-utslipp står «den forurensende eliten» for ]

Varslet eksportbrems

Selv har Norge planer om å kutte i strømeksporten til Europa. Regjeringen varslet i sommer at det jobbes med en «styringsmekanisme» som skal sikre Norge nok strøm i krisetider.

Helt konkret er det snakk om en ordning der eksporten automatisk reduseres når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Eksportbremsen har høstet kritikk fra systemoperatører i Sverige, Danmark og Finland, som frykter at andre land vil følge etter. Det finske nettselskapet Fingrid har beskyldt Norge for å opptre nasjonalistisk. Også EU har advart.

Saken fortsetter under videoen

– Ikke opplevd kritikk

Støre sier på sin side at han har blitt møtt med forståelse for Norges planer om å kutte i strømeksporten til Europa.

– Jeg har ikke opplevd noen kritikk av det, sier Støre.

– Alle forstår hva dette handler om. Norge har et helt særegent energisystem med tusen vannmagasiner. I Europa fyller de nå opp gassmagasinene. Det er omtrent det vi gjør, i litt mer beskjeden grad, sier han.

[ Kommentar: Tror finansministeren virkelig at kommunene velger dyrere løsninger enn nødvendig? ]

Lover fortsatt samarbeid

Støre understreker at Norge står ved sin forpliktelse om å ha kraftutveksling med nabolandene.

– Alle nordiske land har nytt godt av det felles kraftmarkedet.

Støre trekker linjene tilbake til 1960-tallet, da hans forgjenger Einar Gerhardsen og Sveriges statsminister Tage Erlander for første gang ble enige om å utveksle kraft.

– Hvis hvert land skulle ha sitt eget lukkede system, måtte vi bygd ut enorme reserver for å klare å møte tider med mangel. Nå har vi klart å balansere dette på en god måte, og det samarbeidet må vi ta vare på, sier Støre.

[ Nå vil regjeringen likevel tillate vikarbyråer i helsevesenet – fagforeninger er rasende ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen