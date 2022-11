Stemmer forvekslet i Frederikshavn – analytiker mener det kan vippe valgresultatet

Funksjonærene i valgkretsen Sæby har byttet om på partibokstavene til Danmarksdemokraterne (Æ) og Enhedslisten (Ø), skriver dansk TV 2.

Dermed har Danmarksdemokraternes 980 stemmer blitt plassert hos det røde partiet Enhedslisten, mens Enhedslistens 104 stemmer er plassert hos det blå partiet Danmarksdemokraterne. Det betyr at rød blokk ligger an til å få 876 færre stemmer enn tidligere.

Analytikeren Niels Nørgaard Kristensen tror det muligens kan være nok stemmer til å vippe et mandat, noe som vil føre til at rød blokks knappe flertall går tapt. Derimot sier valgforsker Kasper Møller Hansen til nyhetsbyrået Ritzau at forvekslingen ikke får så store konsekvenser.

Rød blokk har 90 av 179 mandater dersom man regner med tre røde mandater fra Færøyene og Grønland. Det betyr at de har et knappest mulig flertall, og det er fortsatt muligheter for at det kan snu i fintellingen.

Valgsekretariatets leder Marianne Qvist Lessel beklager feilen. Det ventes at feilen vil være rettet omkring klokka 13 onsdag ettermiddag.

[ Ny måling: «Andre» større enn både Sp, MDG, KrF og Venstre ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen