Rødt flertall i Danmark, men Frederiksen vil ha samlingsregjering

Det var spenning helt fram til de siste stemmene ble talt opp like før klokken 1 natt til onsdag.

Resultatet ble møtt med stor jubel på Socialdemokratiets valgvake; fasiten ble 87 mandater til rød blokk, og i praksis flertall. 50 av mandatene tilhører regjeringspartiet.

Da Frederiksen, som er leder i Socialdemokratiet, senere talte til valgvaken var hun tydelig beveget og svært fornøyd.

– Jeg er så umåtelig glad og stolt. Socialdemokratiet har gjort det beste valg på mer enn 20 år, sa Frederiksen etter at partiet hennes fikk to nye mandater og kapret 27,6 prosent av stemmene.

Videre sa hun at virkeligheten nå venter etter endt valgkamp.

– For uansett hvem som skal danne regjering, så står oppgavene i kø, sa Frederiksen.

Statsministeren trakk fram inflasjon, helse, velferd og klima som de viktigste sakene for en kommende regjering.

Nordatlantiske mandater

Det kreves 90 av Folketingets 179 mandater for å få flertall, og det er mandatene fra Færøyene og Grønland, som har to mandater hver, som til slutt ble utslagsgivende.

Færøyene har sendt ett mandat til hver av blokkene, mens Grønland har sendt to røde mandater ved de seks siste valgene. Det gjør de også denne gangen, slo kringkasteren KNR fast natt til onsdag.

Blå blokk får 72 mandater, mens eksstatsminister Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, som kunne ha havnet på vippen, ender på 16 mandater, viser TV 2s oversikt.

Uklar vei videre

Det er uklart hva valgresultatet innebærer. Frederiksen har sagt at hun ønsker en bredt sammensatt regjering på tvers av blokkene. I dag styrer Socialdemokratiet i en mindretallsregjering.

Utover Socialdemokratiet har også Moderaterne og De Radikale tatt til orde for en bred samlingsregjering, men dette er blitt avvist av Venstre og De Konservative.

Moderaterne og den røde blokken pekte alle på Frederiksen i partilederdebatten.

De Konservatives partileder Søren Pape Poulsen sa natt til onsdag at det er «uaktuelt» for ham å sitte i regjering med Frederiksen som statsminister.

Frederiksen vil onsdag gå til dronning Margrethe for å be om at regjeringen får gå av, i håp om å starte forhandlinger om en ny regjering.

– Socialdemokratiet gikk til valg på å danne en bred regjering. Hvis et flertall av partiene peker på meg, vil jeg undersøke om det kan la seg gjøre. For det er det som vil være godt for Danmark, sa hun i debatten.

Et kanskje fra Venstre?

Frederiksen sa i partilederdebatten at hun først vil forhandle med Venstre, som ble nest størst i valget. Venstres Søren Gade åpnet tidligere tirsdag for et mulig samarbeid.

– Alt er et spørsmål om prisen på grisen. Det handler om innflytelse. Det er partilederen som avgjør det, sa han.

Partileder Jakob Ellemann-Jensen sa i partilederdebatten etter valget at han gjerne møtes for å «snakke om samarbeid og om politikk».

– Men jeg tror at jeg har til å gode å se en oppriktig interesse fra Mette Frederiksen med tanke på et regjeringssamarbeid, sa han.

– Det er fordi jeg dømmer Mette Frederiksen ut fra de siste tre årene og ikke de fire siste ukene, la han til.

