Ny rapport: Kvinnehat og seksuelt misbruk utbredt i mange britiske politistyrker

Tidligere politibetjent Wayne Couzens (49) ble i fjor dømt til å sone på livstid for å ha bortført, voldtatt og drept Sarah Everard (33) fra London.

Politiet ble kritisert for å ha unnlatt å iverksette tiltak etter at Couzens skal ha kjørt bil uten bukser i 2015, og for å ha blottet seg for en kvinne i 2020. Hendelsene var ikke nevnt i granskingen av ham.

Daværende innenriksminister Priti Patel beordret politiets spesialenhet å etterforske kvinnefiendtlig og upassende oppførsel i politiet.

I rapporten som nå foreligger, uttaler politiinspektør Matt Parr at det er for lett for feil personer å både bli en del av og forbli i politiet, ​​og at det er grunnleggende spørsmål å stille rundt rekrutteringen av tusenvis av tjenestemenn.

Saken fortsetter under videoen

Mens flertallet oppfyller kravene for atferd, fant rapporten systemiske feil, forbigåtte muligheter og en generelt utilstrekkelig tilnærming til innstilling og oppretthold av standarder i polititjenesten.

– Det er for lett for feil personer å både bli med og bli værende i politiet. Hvis politiet skal gjenoppbygge tilliten til offentligheten og beskytte sine egne kvinnelige offiserer og ansatte, må kontrollene være mye strengere og seksuelle overgrep tas mer alvorlig, uttaler Parr.

Politiet i London, der Wayne Couzens var sist ansatt, tvitret som svar at de uten omsvøp vil fjerne dem som ødelegger politistyrkens integritet.

«Vi har klare forventninger til oppførsel og utvikler data og teknologi for å identifisere dem som ikke er skikket til tjenesten,» la Metropolitan Police til.

[ Londons politisjef: Hundrevis av politibetjenter burde fått sparken ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Dette ser tollerne etter når de undersøker russiske båter i norske havner ]