Kinesiske myndigheter krever nasjonalistisk innhold fra kjendiser og influensere

– Kina har innført retningslinjer for å regulere kommersielt samarbeid mellom bedrifter og kjendiser, og forbyr nå selskaper fra å bruke influensere som har utvist ulovlig oppførsel eller utvist dårlig moral, og krever nå at kjendiser fullstendig forstår bedriftene og produktene de promoterer, skriver den kinesiske statskontrollerte tabloidavisa Global Times.

Kun en drøy uke etter det kinesiske kommunistpartiets kongress strammer diktaturet nå skruen for kjendiser og influensere som lar seg sponse av og promoterer produkter og tjenester.

Privatundervisning, helsekost, tobakksprodukter, private helsetjenester og medisinsk utstyr er på lista over produkter og bransjer som kinesiske myndigheter ikke lenger vil at kjendiser og influensere skal kunne reklamere for på sosiale medier, skriver det amerikanske magasinet Fortune. Begrunnelsen er at dette strider mot Kinas «sosialistiske kjerneverdier».

– Kjendiser bør legge sosialistiske kjerneverdier til grunn når de reklamerer for varer og tjenester, og bør tilpasse seg normal moral og tradisjonelle verdier, heter det i retningslinjene, skriver Fortune.

De strammer også til i andre enden, og legger strenge føringer for hvordan og med hvem kinesiske selskaper kan inngå et samarbeid om sponsing og promotering. Kinesiske bedrifter kan ikke inngå partnerskap med kjendiser eller influensere som har brutt loven eller det de kaller «utvist dårlig moral».

Eksempler på oppførsel fra influensere som kinesiske myndigheter ikke vil ha noe av er narkotikamisbruk, gambling, fyllekjøring, upassende oppførsel, skatteunndragelse eller svindel, skriver Global Times.

