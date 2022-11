FN: 86 prosent av journalist-drap forblir ustraffet

– Straffriheten for drap av journalister er stadig på uakseptabelt høye 86 prosent, skriver FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco) i en rapport.

Unesco tar til orde for «alle nødvendige tiltak for å sikre at forbrytelser begått mot journalister blir ordentlig etterforsket og at gjerningspersonene blir identifisert og dømt».

Organisasjonen omtaler straffrihetsraten som «sjokkerende høy» i rapporten.

Unescos generaldirektør Audrey Azoulay sier i en uttalelse at «ytringsfriheten ikke kan beskyttes når det er et så sjokkerende høyt antall uløste saker», og at straffriheten kan skremme journalister fra å drive undersøkende og kritisk journalistikk.

I 2020 og 2021, perioden rapporten omtaler, ble 117 journalister drept, 91 av dem utenfor arbeidstida.

I 2019 skjedde de fleste drapene i Latin-Amerika og Karibia, med en andel på 40 prosent. 26 prosent av drapene skjedde i Asia og Stillehavsregionen.

– Flere ble drept foran øynene på familiemedlemmer, inkludert sine barn, heter det i rapporten.

Unesco sier de samarbeider med FNs medlemsland for å utarbeide og implementere bedre regler og lovverk, og med opptrening av dommere, påtaleansvarlige og sikkerhetsstyrker for å «styrke journalisters rettigheter og sikre at angrep mot dem blir etterforsket og straffeforfulgt.»

