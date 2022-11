Avengers fakket mistenkte dopselgere

Fire peruanske politifolk deltok nylig i en politioperasjon mot mistenkte dopselgere i Perus hovedstad Lima. Operasjonen, som hadde navnet «Marvel», var ikke helt av det typiske slaget: De fire politifolkene var utkledd som noen av heltene i den amerikanske tegneserien Avengers.

Politibetjentene hadde på seg superhelt-kostymer for å skli inn i folkemengden i gatene og nær en skole på Halloween, sier en talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Alt så tilsynelatende normalt ut mens de fire gikk nedover gatene, helt til de stoppet ved et hus i San Juan de Lurigancho-distriktet i Lima. Da dro «Captain America» fram en hammer og brøt opp døra, før flere politifolk tok seg inn i huset.

Spider-Man. Arrest i Lima. (NTB / AFP/AFP)

Fire personer ble pågrepet i raidet, og politiet beslagla blant annet koka-masse, formen kokabladene tar etter å ha blitt tilsatt vann og diverse kjemikalier, på veien til å bli kokain.

Totalt ble det beslaglagt 3.250 små pakker med koka-masse, 287 små pakker med kokain og 127 med marihuana. Nå er det ikke helt klart hva vekten på beslagene er, men gatesummen for en kilo koka-masse ligger på vel 3.500 kroner.

At politiet kler seg ut for å fakke skurker er ganske vanlig i Peru. Hensikten er å overraske når de slår til og ifølge politiet der er det en effektiv metode. I 2020 var det for eksempel julenissen og en hjelper som fakket en narkogjeng i Lima.

