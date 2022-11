Saken er oppdatert.

Den brasilianske storavisa O Globo skriver at journalister nå venter på at Bolsonaro vil tale i presidentpalasset.

Bolsonaro har ikke uttalt seg etter det knepne valgnederlaget mot venstreorienterte Lula da Silva, noe som har skapt frykt for at han ikke vil erkjenne nederlaget. De siste timene har det imidlertid vært rykter om at han snart vil tale, noe som uttalelsen bekrefter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen