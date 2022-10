Lula da Silva skal styre Brasil – igjen

Av Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB og Idunn Lavik/NTB

Lula vant med nærmere 51 prosent av stemmene mot 49 prosent til Bolsonaro.

– Vi går mot nye tider med fred, kjærlighet og håp. Jeg skal lede 215 millioner brasilianere, og ikke bare dem som stemte på meg. Det er ikke to Brasil. Vi er ett land, ett folk, en stor nasjon, sa Lula i sin første tale etter valgseieren.

77-åringen lovet blant annet at landet skal ta tilbake sin plass i kampen mot klimakrisen, spesielt når det gjelder Amazonas-regnskogen.

– Det er ikke i noens interesse å bo i et splittet land i en konstant krigstilstand. I dag erklærer vi til verden: Brasil er tilbake!, sa Lula til applaus.

Bolsonaro uttalte seg ikke offentlig i timene etter at valgnederlaget var et faktum.

Tidligere president

Lula sikret seg 59 millioner stemmer, to millioner flere enn Bolsonaro, ifølge Einar Braathen, seniorforsker ved Oslo Met og Brasil-ansvarlig hos Store norske leksikon.

– Det er det største antallet stemmer noen president i Brasil har blitt valgt med, sier han.

Lula var også president i landet mellom 2003 og 2010, og skal nå ta fatt på sin tredje fireårsperiode. Bolsonaro er den første brasilianske presidenten siden 1990-tallet som har blitt stemt ut av embetet.

Andre valgomgang i presidentvalget gikk av stabelen søndag. Stemmegivningen er elektronisk og resultatene tikket raskt inn etter at valglokalene stengte klokken 21 norsk tid.

[ Avskoging i Brasil fortsetter i høyt tempo ]

Splittelse

Det har vært spenning til om Bolsonaro kommer til å godkjenne valgresultatet dersom det gikk Lulas vei, noe det nå har gjort.

– Bolsonaro har blitt hardt presset i valgkampen på dette spørsmålet. Under den siste TV-debatten 28. oktober erklærte han at den som får mest stemmer, blir president, «slik er demokratiet», forteller Braathen.

– Men det er lite sannsynlig at Bolsonaro og hans tilhengere vil vise Lula mye respekt som president. De vil gjøre det de kan for å svekke hans legitimitet, advarer han.

Han legger til at Bolsonaros parti har flertallet i landets nasjonalforsamling, og at det er relativt lett for et flertall å reise riksrettssak mot den til enhver tid sittende presidenten.

– Brasil vil derfor fortsette å være preget av politisk uro og skarpe konflikter i all overskuelig framtid, sier Braathen.

[ Ringes ned av fortvilte eldre: – Historiene vi hører, er helt hjerteskjærende ]

Gratulasjoner

USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant flere som sender gratulasjoner til Lula da Silva etter valgseieren.

– Vi vil slå oss sammen for å ta fatt på de mange felles utfordringene og fornye vennskapsbåndene mellom våre to land, skriver Macron på Twitter, bare minutter etter at det endelige valgresultatet ble kunngjort.

Portugals president Antonio Costa har allerede ringt Lula og gratulert ham, skriver han på Twitter.

– Jeg ser med stor entusiasme fram til å jobbe sammen i de kommende årene, til fordel for Portugal og Brasil, men også rundt globale spørsmål, skriver lederen for Brasils tidligere koloniherre.

Biden gratulerer Lula med å ha vunnet etter et «fritt, rettferdig og troverdig valg».

– Jeg ser fram til å jobbe sammen og fortsette samarbeidet mellom våre to land i månedene og årene som kommer, sier Biden i en uttalelse.

Putin gratulerer

Også Russlands president Vladimir Putin gratulerer arbeiderpartimannen Luiz Inacio Lula da Silva med seieren i presidentvalget i Brasil.

– Valgresultatet har bekreftet din imponerende politiske autoritet, sier Putin i en uttalelse fra Kreml mandag.

– Jeg håper at vi gjennom felles innsats vil kunne utvikle konstruktivt russisk-brasiliansk samarbeid på alle områder, fortsetter den russiske presidenten.

I mai vakte Lula reaksjoner da han uttalte at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er like mye ansvarlig som Putin for krigen.

Saken fortsetter under videoen

Spenning

Meningsmålinger pekte på en seier til da Silva i forkant av andre valgomgang, og han fikk også flest stemmer i første valgomgang.

Men det har likevel knyttet spenning til om ytre høyre-kandidaten Bolsonaro kunne sikre seg gjenvalg.

Bolsonaro er en omstridt politiker, som har kommet med rasistiske, homofobe og kvinneundertrykkende uttalelser.

Under hans styre er politikken blitt mer polarisert. Men han har også sørget for en reform av pensjonssystemet som vil føre til nødvendige innsparinger, privatisering av havner og flyplasser og utbygging av infrastruktur.

[ Veisperringer skal ha hindret velgere i Brasil ]

Fengslet

Da Silva er heller ikke en samlende figur i Brasil. Han satt fengslet i halvannet år etter å ha blitt dømt for korrupsjon, en dom som siden ble opphevet. Men han har også fått æren for å ha gjennomført reformer som løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom.

Over 150 millioner brasilianere har stemmerett i valget. I løpet av søndagen kom det en rekke meldinger om at politiets veisperringer forsinket busser med velgere i områder der da Silva har stor støtte.

Dommer Alexandre de Moraes, som har overoppsynet med valggjennomføringen i landet, sier det ble gitt beskjed om at veisperringene måtte fjernes. Ifølge ham har ingen blitt hindret i å stemme på grunn av dem.

[ Kommentar: Journalister sitter apatiske i møte med en virkelighet de ikke forstår seg på ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om Luiz Inácio Lula da Silva

Født 27. oktober 1945 i en fattig familie i delstaten Pernambuco. Foreldrene var analfabeter.

Arbeidet i bilindustrien i São Paulo.

Ble kjent i hele Brasil som streikeleder under diktaturet i landet.

I 1980 grunnla han Arbeiderpartiet (PT), det første store sosialistpartiet i Brasils historie.

Valgt til president i 2002 etter fire mislykkede forsøk og satt i to fireårsperioder.

Gjennomførte store sosiale reformer som løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom.

Ble i 2018 dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og hvitvasking, men ble løslatt året etter. Høyesterett opphevet senere dommen, og Lula avviste anklagene.

Vant første valgomgang 2. oktober med 48,4 prosent av stemmene, mens sittende president Jair Bolsonaro fikk 43,2 prosent.

Valgt til president 30. oktober med 51 prosent mot Bolsonaros 49 prosent.

---