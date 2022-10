Drømmejobb ledig: Bli skogvokter i et av verdens villeste, vakreste og mest avsidesliggende naturområder

Te Wahipounamu er navnet på et 26.000 kvadratkilometer stort villmarksområde helt sørvest på Sørøya på New Zealand, som består av fire nasjonalparker. Villmarka er på UNESCOs liste over verdens naturarvsteder, og er hjem til et enormt rikt plante- og dyreliv du ikke finner noe annet sted i verden. Her finner du alt fra stupbratte, snøkledde fjellkjeder og uberørt regnskog til uendelige hvite strender, sumpområder og dype fjorder.

Av dyreliv kan villmarka her friste med blant annet en av verdens største bestander av sørlige pelsseler, utrydningstruede underarter av kiwi-fuglen og andre fugler, unike, sjeldne arter av pingvin og øgler, og verdens tyngste papegøye, uglepapegøyen Kakapo. I tillegg til dette har Te Wahipounamu et rikt og mangfoldig planteliv du ikke finner noe annet sted på planeten.

New Zealandske myndigheter bruker store ressurser på å ta vare flora og fauna i dette området. Blant annet har de ansatt en gruppe på 35 skogvoktere som har ansvar for å pleie og ta vare på natur og dyreliv i området.

Ledig jobb

Dersom alt dette høres fristende ut, og du er innstilt på å leve langt fra folk, ofte med helikopter og vannjet som eneste mulige transportmulighet til og fra jobb, kan du med litt flaks snart sikre deg drømmejobben.

Bevaringsdepartementet på New Zealand søker nemlig i disse dager gruppeleder for biologisk mangfold vedHaast-basen i Te Wahipounamu. Med en anstendig årslønn på 90.000 New Zealand dollar (omtrent 550.000 norske kroner), gratis losji og fleksitid kan du bli en del av gruppa på til sammen 35 skogvoktere som på en rekke forskjellige steder jobber for å bevare og trygge noen av verdens mest unike naturreservater.

Skogvokter søkes her. (Ben185/Getty Images/iStockphoto)

– Haast er et ekstremt unikt sted å bo, omgitt av fjell og hav, med et uttal aktiviteter for en friluftsentusiast. Vi har nettopp oppdaget en helt ny flokk Haast tokoeka kiwi-fugler, som beviser at denne enorme villmarka fortsatt har noen hemmeligheter å oppdage, skriver de i stillingsannonsen.

– Tenk deg å ha noe av New Zealands mest fantastiske natur som jobb. Det er jo spektakulært. Men det er nok ikke for alle. Du må være selvstendig og innstilt på å jobbe utendørs. Hvis du er mest opptatt av opera og teater er dette neppe jobben for deg, sier Wayne Costello, leder for skogvoktergruppa til nettavisa Stuff.

Få søkere

Noe av verdens flotteste natur til tross, så langt har bare tre personer søkt på stillingen, forteller Costello. Det kan ha noe å gjøre med hva slags erfaring og kvalifikasjoner som trengs for å oppfylle alle kravene til stillingen.

Du må blant annet ha ledererfaring, erfaring med å skrive rapporter og regnskap, kunne håndtere kart og GPS, være i god fysisk form og ha erfaring med å ta vare på utrydningstruede dyrearter.

– Vi ser etter lagspillere, folk som liker å jobbe med andre og være en del av noe større. Men du må også være selvstendig og full av initiativ, både ved å tenke utenfor boksen for å få jobben gjort, men også en som klarer å ta vare på seg selv, sier Costello.

Søknadsfristen er 1. november, så hvis dette virker som noe for deg haster det å få sendt av gårde en søknad.

