UD bekrefter at en norsk statsborger er død i Sør-Korea

– Mine varmeste tanker går i dag til familie og venner til den norske statsborgeren som døde i den tragiske hendelsen i Seoul. Det som skulle være en fest ble en tragedie og mange unge er rammet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på departementets Twitter-konto.

UD bekreftet søndag morgen opplysningen fra Seouls brannvesen om at det var en nordmann blant de døde.

Pressekontakt Ane Håvardsdatter Lunde sier at departementet av hensyn til taushetsplikten kommer departementet ikke til å kommentere saken nærmere.

De som er berørt av hendelsen i Seoul, oppfordres til å kontakte departementet. UD oppfordrer også personer i Seoul som ikke har vært i kontakt med sine pårørende, til å si fra at de har det bra.

[ Rosemarie Köhn er død ]

Ambassaden i Seoul jobber fortsatt med å få oversikt over situasjonen og er i dialog med lokale myndigheter.

Minst 151 mennesker er døde og 82 skadd etter at det oppsto trengsel og panikk under halloween-feiringen i Seoul lørdag. Tragedien skjedde da tusenvis av feststemte mennesker som var ute for å feire halloween, ble trengt sammen i en smal gate i byens livlige utelivsdistrikt Itaewon.

Mange ble klemt eller trampet i hjel idet folk forsøkte å komme seg unna.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen