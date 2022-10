Ifølge The Times of India er det snakk om en nesten 100 år gammel hengebro over elven Machchhu. Broen åpnet nylig etter å ha blitt renovert.

Det var over 400 personer på broen da den kollapset, ifølge den lokale nyhetskanalen Zee News.

Minister Harsh Sanghavi i delstatsregjeringen opplyser at 70 personer så langt er reddet og fraktet til sykehus, skriver India Today.

Statsminister Narendra Modi skriver på Twitter at de etterlatte skal få erstatning.

