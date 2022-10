Andre valgomgang i Brasil er i gang

Valglokalene åpnet klokken 12 norsk tid.

Den sittende presidenten, høyrepopulisten Bolsonaro, og ekspresident Lula – som tilhørere venstresiden – fikk flest stemmer i den første valgrunden for fire uker siden. Ettersom ingen av dem fikk over 50 prosent av stemmene, måtte det altså en andre runde til for å avgjøre hvem som skal styre landet de neste fire årene.

Lula fikk flest stemmer i første valgomgang, med 48 prosent mot Bolsonaros 43. Avstanden mellom dem var betydelige mindre enn det meningsmålingene hadde vist, og flere målinger etter dette har vist at Lulas ledelse har krympet fram mot søndagens avgjørende omgang.

En måling fra Datafolha ga Lula en oppslutning på 52 prosent, mens Bolsonaro lå på 48 prosent blant dem som hadde bestemt seg.

Den som kommer best ut i første valgomgang i Brasil, sikrer seg som regel seiere i den andre, men årets valgkamp har vært så uvanlig at statsviter Rodrigo Prando ikke utelukket at Bolsonaro kan sikre seg en ny periode.

– Politisk er han sterkere enn man hadde trodd, men matematisk er det Lula som har overtaket, sier Prando.

Over 150 millioner brasilianere har stemmerett i valget som avsluttes søndag ettermiddag. Valglokalene er åpne fra klokken 8 til klokken 17 lokal tid i hovedstaden Brasilia. De stenger dermed klokken 21 norsk tid.

