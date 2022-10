Nasjonalgarden «beordrer» stans av demonstrasjoner i Iran

– Ikke kom ut i gatene. I dag er opptøyenes siste dag, sa Salami lørdag.

Han advarte demonstranter om at de blir brukt som «sjakkbrikker for fienden».

Protestene mot det iranske regimet begynte da den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i Teheran 16. september. Kvinner har siden ledet an under protestene med krav om flere rettigheter og demokrati i landet.

Gravfølget ropte slagord mot demonstrantene

Salami «beordret» stans i demonstrasjonene i forbindelse gravferden til personer som ble drept i onsdagens moske-angrep i Shiraz. 13 personer døde i angrepet og ytterligere 40 ble skadd. Islamistgruppen IS hevder å stå bak angrepet, mens iranske myndigheter hevder at demonstrantene har delvis skyld i angrepet. Mange iranere mener imidlertid at det var myndighetene selv som sto bak angrepet på moskeen.

Ifølge AFP ropte begravelsesfølget slagord mot demonstrasjonen. De ropte også slagord mot at USA, Israel og Storbritannia og anklaget landene for å stå bak opptøyene, ifølge statlig kringkasting.

«Død over Amerika, Israel og England» og «det revolusjonære folket hater opprørerne», lød ropene.

Pågrep mann i Sverige

Minst 253 har mistet livet i forbindelse med demonstrasjonene i landet de siste ukene, ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights. Blant dem er 34 mindreårige.

Også i Skandinavia har folk demonstrert utenfor iranske ambassader lørdag. Svensk politi sier de avverget et angrep mot den iranske ambassaden i Stockholm.

De pågrep en mann utenfor ambassaden som hadde med seg brannfarlig væske. Politiet tror han hadde planner om å sette fyr på ambassaden.

