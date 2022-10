Nancy Pelosis ektemann angrepet i sitt eget hjem

Saken er oppdatert

En talsmann for Pelosi sier at Paul Pelosi ble utsatt for et voldelig overfall av en mann som brøt seg inn i ekteparets hjem i San Francisco tidlig fredag.

Paul Pelosi (82) får behandling på sykehus og det er ventet at han vil bli helt bra igjen, opplyser Pelosis talsperson Drew Hammill i en kunngjøring.

Nancy Pelosi, som representerer Demokratene, var ikke hjemme da angrepet skjedde.

– Angriperen er i varetekt og motivet etterforskes, heter det.

Pelosi hadde nettopp returnert til Washington fra en sikkerhetskonferanse i Europa da angrepet skjedde.

Hendelsen retter søkelyset på sikkerheten til medlemmer av Kongressen og deres familier, ettersom truslene mot lovgivere er på et rekordhøyt nivå nesten to år etter det voldelige angrepet på kongressbygningen i Washington.

Medlemmer av Kongressen har mottatt mer i økonomisk støtte til sikkerhet i sine hjem.

