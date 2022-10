Måling: Lula øker ledelsen noe på Bolsonaro tre dager før valget

53 prosent av de spurte oppga at de ville stemme på Lula, mot 47 som sa at de ville støtte Bolsonaro, går det fram av den siste målingen til meningsmålingsinstituttet Datafolha. På instituttets måling forrige uke sa 52 prosent at de støttet Lula, mot Bolsonaros 48 prosent.

Stemmere som oppga at de ville stemme blankt eller ikke visste hvem de skulle stemme på, er ekskludert fra målingen. Datafolha oppgir at dette er rundt 5 prosent. Kun 2 prosent av de spurte oppga at de ikke visste hvem de skulle gi sin stemme.

Målingen, som er basert på intervjuer med 4.580 personer, har en feilmargin på 2 prosentpoeng.

Saken fortsetter under videoen

De to kandidatene skal ha en siste én-mot-én-debatt fredag. Valgkampen har vært splittende og tidvis ufin. Begge kandidater har flere millioner med svorne tilhengere, men for mange brasilianere handler det om å stemme på kandidaten de misliker minst.

Lula ble ansett som en klar favoritt før den første valgrunden 2. oktober, men Bolsonaro gjorde det langt bedre enn målingene tilsa, og fikk 43 prosent av stemmene mot Lulas 48 prosent. Bolsonaro og hans støttespillere har siden anklaget meningsmålerne for å være partiske.

[ En helt spesiell praksis påvirker det viktige USA-valget. Dette er «gerrymandering» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen