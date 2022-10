EU advarer Musk etter Twitter-kjøp: – Må følge våre regler

– Fuglen er fri, twitrer Musk etter at kjøpet var i boks. For 44 milliarder amerikanske dollar kjøper Tesla og Spacex-gründeren en av verdens største sosiale medier-plattformer.

Musk har i månedsvis kranglet med aksjonærene om hvilken pris han skal betale for Twitter, og han har anklaget selskapet for å ha løyet om hvor mange mennesker som faktisk bruker plattformen, og hvor mange som i realiteten er roboter som poster innhold. I retur fikk han trusler om søksmål, og denne uka gikk altså salget gjennom til den opprinnelig avtalte prisen.

Når Musk skriver at fuglen er fri viser han ikke bare til den blå fuglen i Twitters logo, men peker også i retning av hva han ønsker å gjøre med Twitter.

Nøyaktig hvilke mål og ambisjoner Musk har for oppkjøpet er ikke helt uttalt, men Musk har sendt en del signaler om hvilken retning han ønsker å ta plattformen: Han vil ha større takhøyde for kontroversielle, grove eller krenkende ytringer, og færre regler for hva som ikke er lov å skrive.

Han vil sørge for at det kun er ekte mennesker, ikke roboter, som bruker plattformen og han vil stoppe det han mener er en tydelig venstrevridd styring av Twitter.

[ – Kina kan nesten ikke tro det de ser ]

Hatprat og rasisme

Mange har fryktet at det vil føre til mer hatprat, rasisme og krenkelser på Twitter.

Det første tegnet på dette kan være at rapperen Kanye West fredag ettermiddag norsk tid ser ut til å være tilbake på Twitter etter å ha blitt utestengt for grove antisemittiske utsagn på plattformen.

Donald Trump er også utestengt fra Twitter etter de voldelige 6. januar-opptøyene i Washington, og han har fredag uttalt seg svært positivt om at Musk nå har full kontroll over Twitter.

– Jeg er veldig glad for at Twitter nå er i sinnsfriske hender og ikke lenger blir styrt av radikale venstrevridde galninger som virkelig hater landet vårt, skrev den tidligere presidenten på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

Musk har tidligere lovet å la Trump få komme tilbake til Twitter når oppkjøpet var gjennomført, men om det faktisk kommer til å skje er fortsatt uavklart.

[ Acer advarer mot å ta «en Aasland» og begrense eksporten av strøm ]

EU kan si stopp

Akkurat hvordan Musks Twitter vil se ut i framtiden vet ingen, men dersom spådommene om mer hatprat og rasisme skulle vise seg å stemme kan Musk møte store problemer i møte med Europeisk lovgivning. Da Musk Twitrer «fuglen er fri», fikk han ganske raskt svar fra europakommisær Thierry Breton.

– I Europa må fuglen fly etter våre regler, svarte han, og la til forkortelsen DSA.

DSA (Digital Services Act) heter Forordning om digitale tjenester på norsk, og er er større pakke fra EU om hvordan man skal håndtere internettplattformer, og kanskje særlig manipulasjon, desinformasjon og ulovlig innhold.

I dag er det i stor grad opp til plattformene selv hva de tillater av innhold, mens fra 2024 vil det være egne EU-regler som setter disse grensene.

Den norske regjeringen oppsummerer DSA slik:

– Forslaget innebærer at internettbaserte plattformer og særlig svært store internettbaserte plattformer pålegges en rekke krav. Herunder plikter om å innføre mekanismer som kan effektivisere anmeldelse og fjerning av ulovlig innhold, og gi en begrunnelse til brukeren om hvorfor noe fjernes, gi klageadgang, rapporteringskrav om hvor mye innhold som er blitt fjernet og redigert og sikre at selgere på nett kan spores på handelsplattformer.

Dersom plattformene ikke klarer å følge disse reglene vanker det store bøter.

[ Debatt: – Den nye loven om erstatning til voldsofre vil svekke rettighetene til mange av ofrene ]

EØS-avtalen

Nevnte Breton besøkte Musk i mai tidligere i år. I en video han delte på sin Twitter-side sier Musk at han er veldig enig i EUs idéer og tanker rundt regulering av sosiale medier.

Om DSA vil bli en del av Norges lovgivning gjennom EØS-avtalen er fortsatt uklart. Lovteksten var på høring i fjor.

Den foreløpige datoen for implementeringen av DSA i Europa er 1. januar 2024.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen