– Vi har aldri sagt noe om at Russland vurderer proaktiv bruk av atomvåpen. Vi har bare hintet som svar på uttalelser fra vestlige ledere, sa Putin ifølge Sky News.

Han viste til uttalelser fra Storbritannias nylig avgåtte statsminister Liz Truss.

– Hun sa at Storbritannia er en atommakt og at statsministeren har mandat til å benytte dem. Og hun sa at hun var beredt til å gjøre det uten at noen reagerte, sa Putin.

[ Vladimir Putin: Vesten spiller et farlig, skittent og dødelig spill ]