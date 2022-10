USA advarer mot mulig terrorangrep i Sør-Afrika

– Amerikanske myndigheter har mottatt informasjon om at terrorister planlegger å gjennomføre et angrep rettet mot store folkemengder på et ikke spesifisert sted i Sandton-området i Johannesburg, heter det på hjemmesiden til den amerikanske ambassaden i landet.

Sandton er en velstående bydel i Johannesburg og omtales ofte som det rikeste området på hele det afrikanske kontinentet. Foruten store boliger inneholder området også en rekke luksusbutikker, banker og spisesteder i øvre prisklasse.

Lørdag skal etter planen den årlige prideparaden holdes i Sandton, den første siden koronapandemien rammet for over to år siden.

Sørafrikanske myndigheter avfeide onsdag kveld advarselen fra den amerikanske ambassaden og forsikret innbyggerne om at det ikke er grunn til bekymring.

– Trusler vurderes fortløpende og tiltak blir satt i verk for å sikre sikkerheten til alle. Skulle behovet oppstå, vil den sørafrikanske regjeringen være den første til å informere offentligheten om enhver overhengende trussel, het det i en kunngjøring fra regjeringen.

