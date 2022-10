Russland øver på atomangrep

Øvelsen omfattet testutskyting av en Sineva-rakett fra en atomubåt i Barentshavet og interkontinentale ballistiske raketter av typen Yars fra Plesetsk i Arkhangelsk-regionen. Bombefly av typen Tu-95 avfyrte dessuten kryssermissiler.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu informerte Putin om at øvelsen skulle simulere et massivt russisk atomangrep, som svar på et atomangrep mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble alle mål for øvelsen nådd og alle raketter nådde sine mål.

Russland gjennomfører slike øvelser årlig og har varslet USA om årets øvelse på forhånd, i tråd med avtaler de to har inngått. Også Nato har nylig øvd på atomangrep.

