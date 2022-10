Ny FN-rapport: Verden på vei mot 2,5 graders oppvarming

Verdenssamfunnet har satt som mål at oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader – og helst ikke bli kraftigere enn 1,5 grader.

Men landenes nasjonale utslippsmål er ikke nok til å nå temperaturmålene, ifølge ny rapport fra FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Den globale oppvarmingen ligger an til å bli betydelig kraftigere, selv om landene begrenser utslippene slik de har lovet.

– Vi er fortsatt ikke i nærheten av utslippsreduksjoner med et omfang og tempo som ville satt oss på en kurs mot en 1,5 graders verden, sier UNFCCC-sjef Simon Stiell.

Skal dette målet nås, må de globale utslippene falle kraftig hvert eneste år. Det har så langt ikke skjedd, og etter pandemien har utslippene igjen fortsatt å stige.

På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor ba FN om at innsatsen måtte trappes opp. Men bare en liten andel av verdens land har oppdatert sine utslippsmål siden da, ifølge The New York Times.

Hvis alle land kutter eller begrenser utslipp slik de har lovet, ligger det an til at oppvarmingen blir på mellom 2,1 og 2,9 grader i år 2100. En rekke usikre faktorer spiller inn, men UNFCCC viser til 2,5 grader som er midtpunkt i intervallet.

