50.000 frivillige rekrutteres til kamp mot jihadister i Burkina Faso

Myndighetene i landet, et av verdens fattigste, har kjempet mot et dødelig jihadistopprør siden 2015. Burkina Faso har også gjennomgått to militærkupp siden årsskiftet. Begge lederne har anklaget den forrige regjeringen for å ha gjort for lite for å slå ned på volden.

Kaptein Ibrahim Traore ledet det siste kuppet i september.

Tirsdag utnevnte han en ny overgangsregjering. Like før han ble utnevnt til statsråd, kunngjorde oberst Boukare Zoungrana at flere sivile vil verves til kampen mot jihadistgruppene.

To uker med trening

– Rekruttering er i gang for 35.000 frivillige til forsvaret av nasjonen, sa han. Zoungrana la til at oppdraget deres blir beskyttelse av befolkningen og deres eiendeler, side om side med sikkerhetsstyrkene.

Det ble kunngjort mandag at en styrke på 15.000 andre frivillige også skal etableres. Vanligvis får rekruttene to uker med trening før de blir gitt våpen og kommunikasjonsmidler.

Mange av dem har blitt drept i jihadistangrep, særlig nord og øst i landet. I tillegg til de frivillige ønsker militæret å få inn ytterligere 3.000 soldater.

Saken fortsetter under videoen

Regionalt opprør

Jihadister kontrollerer rundt 40 prosent av landets territorium. Mandag, i det siste av en lang rekke angrep, ble minst ti soldater drept i byen Djibo i nord.

Jihadistopprøret som herjer i Sahel-området, startet nord i Mali i 2012. Tre år senere spredte konflikten seg til andre steder i landet, og deretter til Niger og Burkina Faso.

Siden er situasjonen i regionen gått fra vondt til verre. Tusener av mennesker er drept og nesten 2 millioner drevet på flukt.

Gruppene som i dag er aktive i de forskjellige landene, opererer uavhengig, men alle er tilknyttet IS. De karakteriseres som ekstremt hensynsløse.

[ Kun betongsålen er igjen av huset. Hele nabolaget er borte. – Vi kan ikke leve i frykt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen