Russisk TV-direktør sparket etter Ukraina-uttalelser

Anton Krassovskij var direktør for den russiskspråklige delen av RT og har kommet med en lang rekke kontroversielle uttalelser siden Russland angrep Ukraina i februar.

Uttalelsene som fikk begeret til å renne over for ledelsen, handlet om at ukrainske barn som mente at landet var okkupert av Russland, burde bli kastet i en elv og druknet eller sperret inne i en hytte som ble stukket i ild.

Krassovskij avviste også Ukrainas rett til å eksistere, ba om at ukrainere skulle bli skutt og trivialiserte voldtekt.

– Anton Krassovskijs uttalelser er barbariske og grusomme, sier RT-sjef Margarita Simonjan.

Krassovskij har stått på EUs sanksjonslister siden februar. Han sier selv at han krysset en grense og at han angrer på det.

