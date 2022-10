Han blir Storbritannias nye statsminister

Sunaks motkandidat Penny Mordaunt trakk seg som kandidat kort tid før resultatet av nominasjonsrunden ble kunngjort av lederen for 1922-komiteen i partiet, Graham Brady.

– Jeg kan bekrefte at vi har én kandidat. Rishi Sunak er derfor valgt til leder av Det konservative partiet, sa Brady i kunngjøringen klokken 15 norsk tid. Han opplyste videre at Storbritannias neste statsminister vil holde en tale i til parlamentarikere klokka 15.30.

Fristen for å erklære støtte til en av de to kandidatene gikk ut mandag klokken 15 norsk tid. Søndag trakk tidligere statsminister Boris Johnson seg fra kampen, noe som gjorde at valget sto mellom Mordaunt og Sunak.

De to kandidatene måtte ha 100 nominasjoner for å gå videre i lederkampen innen fristen gikk ut. Sunak hadde offentlig støtte fra nærmere 200 av de 357 toryene i Parlamentet innen det tidspunktet.

Mordaunt endte opp med 90 nominasjoner, ifølge ITV.

Mordaunt trakk seg

– Til tross for den korte tidsperioden til lederkampen er det tydelig at våre kollegaer føler at vi trenger trygghet i dag. De har tatt denne avgjørelsen til det beste for landet, sa Mordaunt i en uttalelse kort tid før resultatet av nominasjonsrunden til partiledervervet var ventet å kunngjøres.

Hun lover full støtte til Rishi Sunak framover.

– Partiets medlemmer bør vite at dette valget har blitt gjennomført rettferdig og grundig etter den avtalte prosessen. Som resultat har vi nå valgt vår neste statsminister. Rishi har min fulle støtte, skriver hun videre.

– Vi skylder landet, hverandre og Rishi å forene oss og jobbe sammen til det beste for nasjonen. Det er mye arbeid som må gjøres, sier Mordaunt.

Må formelt utnevnes

Ifølge britiske medier er det ventet at Sunak formelt blir utnevnt til statsminister tirsdag. Han må først i et møte med kong Charles for å få mandatet til å danne regjering.

Dette er Sunaks andre forsøk på å bli statsminister. I forrige omgang av kampen om å bli leder av Det konservative partiet og Boris Johnsons etterfølger som statsminister, sto valget mellom ham og Liz Truss.

Truss vant uravstemningen blant partiets medlemmer. På grunn av noen kontroversielle økonomiske forslag som hun senere ble tvunget til å trekke, ble hun raskt upopulær og trakk seg etter bare seks uker i jobben.