Hevder Trump vurderer omstridt kongresskvinne som visepresidentkandidat

Det hevder The New York Times Magazine-journalist Robert Draper, ifølge Business Insider og Daily Beast.

Draper, forfatter av «Weapons of Mass Delusion: When the Republican Party Lost Its Mind», tilbrakte mye tid med Greene i forbindelse med boken.

– Marjorie Taylor Greene som visepresidentkandidat har blitt diskutert ved flere anledninger, sier Draper, ifølge Insider.

Greene representerer Det republikanske partiet i Representantenes hus i USA. Lojalitet er nøkkelen til hvorfor ekspresidenten vil vurdere henne sterkt i en eventuell valgkamp.

– Hva er det Trump bryr seg mest av alt om etter det som skjedde med Mike Pence? Jo, lojalitet, påpeker Draper.

Han viser til at Pence, visepresident i Trumps presidentperiode, har distansert seg fra ekspresidenten etter at de to forlot Det hvite hus. Trump brøt båndene til sin visepresident etter at Pence fulgte sine konstitusjonelle plikter da Kongressen godkjente president Joe Bidens seier i 2020-valget.

I en samtale med Draper sa Marjorie Taylor Greene nylig at hun har diskutert muligheten med Trump, og at «det ville ha vært en ære» å bli Trumps visepresident.

– Men jeg tror jeg er den siste personen Republikanernes nasjonalkomité (RNC) vil ha som Trumps nummer to, sa Greene, ifølge Insider.

Greene er en av de mest omstridte politikerne i USAs kongress. Hun flørter åpenlyst med konspirasjonsteorier og blir sett på som svært splittende. Greene har fått hard kritikk fra begge fløyer i amerikansk politikk, blant annet fra republikanernes mektige senator Mitch McConnell. Han har ifølge NTB kalt henne for «en kreftsykdom i partiets rekker» og beskyldt henne for å framsette sprø løgner.

Mitch McConnell har lite til overs for Marjorie Taylor Greene. Den mektige republikanske senatoren har i tillegg kommet på kant med ekspresident Trump. (J. Scott Applewhite/AP)

