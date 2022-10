Han stiller som kandidat til å bli ny toryleder og britisk statsminister

Den som sikrer seg ledervervet, kommer også til å bli ny statsminister etter Liz Truss, som torsdag kunngjorde at hun går av.

– Storbritannia er et flott land, men vi står overfor en dyp økonomisk krise, skriver Sunak i en Twitter-melding søndag.

Kunngjøringen var ventet.

Sunak kom til finalerunden da partiet valgte ny leder etter Boris Johnson i sommer, men han tapte mot Truss, som fikk knapt seks uker som statsminister.

Også Penny Mordaunt har meldt seg på i kampen om partiledervervet.

Hun avviser spekulasjoner om at hun har inngått en avtale med eksstatsminister Boris Johnson som «fullstendig usant». I et intervju med BBC søndag sier hun også at hun har en god følelse og at hun går etter seieren.

Det er også blitt spekulert på om Johnson selv vil stille som kandidat. Han har avbrutt en ferie i forbindelse med ledervalget, men har ikke kunngjort offisielt at han stiller.

Det trengs støtte fra minst 100 konservative parlamentarikere for å kunne stille som kandidat. Ifølge BBCs oversikt har Sunak støtte fra 130 parlamentarikere, mens Mordaunt har 23 og Johnson 55.

Fristen går ut mandag. Hvis kun én kandidat greier å sikre seg tilstrekkelig støtte, blir vedkommende automatisk ny partileder og statsminister. Hvis flere greier det, skal valget gjennomføres innen fredag neste uke.

