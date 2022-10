Trump vitnet i injuriesak

Trump svarte onsdag på spørsmål under ed i injuriesaken som den tidligere journalisten E. Jean Carroll har reist mot ham.

Hun har beskyldt Trump for å ha voldtatt henne i et prøverom i en klesbutikk på 1990-tallet, noe Trump nekter for.

Carrolls advokater spurte ut Trump om voldtektsanklagene, samt uttalelser han kom med i 2019 da Carroll for første gang hadde fortalt offentlig om saken.

Detaljer om hvordan Trumps vitnemål forløp onsdag, er ikke kjent.

– På vegne av vår klient E. Jean Carroll er vi fornøyd med at vi fikk Donald Trump til å vitne i dag. Vi kan ikke kommentere saken ytterligere, sier en talsperson for advokatfirmaet som representerer henne, Kaplan Hecker & Fink.

Trump avviser anklagene

Trump har selv kalt Carrolls voldtektsanklager «en bløff og en løgn».

Hans advokater hadde i flere år jobbet for å utsette vitnemålet hans i injuriesaken, som ble opprettet da han fortsatt var president.

I forrige uke avviste en føderal dommer Trumps anmodning om enda en utsettelse.

Carroll skulle ha blitt utspurt av Trumps advokater forrige fredag. Verken hennes advokater eller Trumps advokater har svart på spørsmål fra nyhetsbyrået AP om hvordan det gikk.

Sivilt søksmål

Alt Trump har sagt under ed kan potensielt bli brukt som bevis i en mulig kommende sivil rettssak. Men han er ikke blitt siktet for noe knyttet til Carrolls anklager, og enhver straffeforfølgelse er derfor usannsynlig. Fristen for å sikte noen i voldtektssaker på 1990-tallet er dessuten for lengst gått ut på dato.

Lignende frister gjelder også sivile søksmål knyttet til voldtektssaker. Som følge av det besluttet Carroll å saksøke Trump for injurier i forbindelse med uttalelser han kom med i 2019 da han avviste å ha gjort noe galt. Hun fremholder at han nekter for å ha gjort noe og at han setter spørsmålstegn ved hennes troverdighet og at det har ødelagt omdømmet hennes.

Men de folkevalgte i delstaten New York åpnet nylig et vindu på ett år slik at ofre for seksuelle overgrep kan saksøke overgripere i gamle saker. Carrolls advokat har sagt til domstolen at hun derfor har til hensikt å levere inn et slikt søksmål mot Trump etter at dette vinduet åpnes i slutten av november.

– Møttes i varehus

Ifølge nå 78 år gamle Carroll støtte hun på Trump idet de to handlet i varehuset Bergdorf Goodman på Fifth Avenue, like ved Trump Tower. På den tiden var Carroll TV-vert for rådgivningsprogrammet «Ask E. Jean». Hun har også bakgrunn fra magasinet Elle og fra Playboy.

Hun har sagt at de to kom i vennskapelig prat mens hun prøvde å hjelpe ham med å finne en gave. Men da de en liten stund var alene i et prøverom, dro Trump ned buksene hennes og voldtok henne, har hun hevdet.

I en nylig uttalelse sa 76 år gamle Trump at denne historien er «fullstendig oppdiktet».

– Jeg kjenner ikke denne kvinnen, jeg har ingen anelse om hvem hun er, annet enn hun ser ut til å ha tatt et bilde av meg for mange år siden, med ektemannen hennes, som håndhilser på meg under en mottakelse på et kjendisveldedighetsarrangement, sa Trump.

