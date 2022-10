Rundt 50 drept i opptøyer i Tsjad – FN ber om gransking

Protestene var rettet mot den regjerende juntaen og ble arrangert for å markere datoen da militæret opprinnelig hadde lovet å gi fra seg makten.

Ifølge regjeringen mistet rundt 50 mennesker livet, blant dem medlemmer av sikkerhetsstyrkene. Omkring 100 skal være skadd.

Det ble satt opp barrikader i flere deler av N’Djamena, og veiene inn til byen ble sperret. Flere steder i hovedstaden kunne man se svart røyk og høre eksplosjoner, opplyser nyhetsbyrået AFPs korrespondent i byen. Politiet skal også ha brukt tåregass mot demonstrantene.

Protestene kommer kort tid etter et nasjonalt forum hvor landets leder, Mahamat Idriss Déby Itno, valgte å forlenge juntaens styre i landet. 38-åringen tok over makten i april i fjor etter at faren hans, Derby Itno, som hadde styrt landet i tre tiår, ble drept under en aksjon mot opprørere.

