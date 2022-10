Rapport: Handelen fra Storbritannia til EU faller som følge av brexit

Samtidig har handelen fra EU til Storbritannia falt enda mer, med 20 prosent i forhold til et scenario der brexit ikke hadde skjedd. Det skriver The Guardian, som viser til en rapport fra forskningsinstituttet Economic and Social Research Institute (ESRI).

Rapporten, basert på månedlige tall fra den britiske skatteetaten HMRC og Eurostat, fant «en betydelig reduksjon i antall produkter som handles fra Storbritannia til EU», men at handelen hadde økt noe siden våren 2021.

ESRI skriver i rapporten at den svake veksten i den globale eksporten av varer fra Storbritannia, delvis kan skyldes ettereffekter av brexit på forsyningskjeder.

– Å gjenopprette tapt handel med Europa bør være en topprioritet for britiske myndigheter, nå som landet går inn i en resesjon, sier Peter Norris, leder for UK Trade and Business Commission, gruppen som overvåker effektene av brexit, til The Guardian.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen