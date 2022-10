Liz Truss går av

Saken blir oppdatert

– Jeg kom til jobben i en tid med stor økonomisk og internasjonal ustabilitet. Familier og bedrifter var bekymret for hvordan de skulle betale regningene sine, sa hun på en pressekonferanse utenfor 10 Downing Street torsdag ettermiddag.

Truss la til at hun ble valgt «med et mandat til å endre dette», og sa at hennes regjering leverte på å kutte strøm- og energiregninger, samt på å kutte i folketrygden.

– Men gitt situasjonen, så kan jeg ikke levere mandatet, fortsatte hun og la til at hun har informert kong Charles at hun trekker seg.

Tidligere på dagen hadde hun vært i krisemøte med lederen i 1922-komiteen, Graham Brady, i Downing Street etter at 17 partifeller ba henne gå av.

47-åringen har vært under hardt press, både fra opposisjonspartiet Labour, pressen og ikke minst av sine egne.

Labour krever nyvalg

Labours leder Keir Starmer krever nå nyvalg i Storbritannia.

– Det konservative partiet har vist at det ikke lenger har mandat til å styre, sier Starmer ifølge Sky News.

Også lederen for Liberaldemokratene slutter seg til kravet.

– Boris Johnson sviktet landet vårt og Liz Truss ødela økonomien. De konservative har vigjen og igjen vist at de ikke er skikket til å lede landet vårt, sier partileder Ed Davey.

Det konservative partiet i Storbritannia skal gjennomføre et nytt ledervalg i løpet av neste uke, ifølge Truss.

Dette skal Truss ha blitt enig om med lederen for partiets 1922-komité, sir Graham Brady.

– På denne måten skal vi holde oss på kurs for å levere på våre løfter, sørge for å beholde den økonomiske stabiliteten og nasjonale sikkerheten, sa Truss i en uttalelse torsdag.

Hun viste til at Det konservative partiet har hatt en visjon om en politisk økonomisk linje med lave skatter og høy vekst, samt å benytte det mulighetsrommet som brexit har åpnet for.

[ Valget i USA kan avgjøre Ukraina-krigen ]

Blir sittende til etterfølger er valgt

Truss blir sittende som statsminister fram til etterfølgeren har blitt valgt.

Spekulasjonene har allerede startet om hvem som vil erstatte Truss som partileder og statsminister. Blant navn som nevnes er blant andre Rishi Sunak, som konkurrerte mot Truss om ledervervet i sommer. Penny Mordaunt, som er parlamentarisk leder for Toryene i Underhuset, er et annet navn som nevnes.

Den erfarne tory-politikeren Jeremy Hunt er også regnet som en aktuell kandidat. Han steppet inn som finansminister for mindre enn en uke siden da Truss sparket Kwasi Kwarteng. Tidligere forsvarsminister Ben Wallace skal også være en mulig etterfølger, ifølge Sky News.

Det er også noen som har foreslått at tiden kan være inne for et comeback for tidligere statsminister og partileder Boris Johnson.

[ Faren for sabotasje: – Russland har kapasiteten, og de kunne gjort det i kveld ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen