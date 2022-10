Briter hopper over måltid for å spare penger

Halvparten av britiske husholdninger kutter flere måltider, viser en undersøkelse som forbrukerorganisasjonen Which? står bak.

3.000 personer har deltatt i undersøkelsen, der det også fremkommer at halvparten av de spurte synes det er vanskeligere å spise sunt nå, sammenlignet med før krisen.

Nesten 80 prosent svarer at de synes de er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Nylig viste inflasjonstall at prisøkningen i september var på over 10 prosent fra samme måned i fjor.

– Den ødeleggende virkningen av levekostnadskrisen er bekymringsfull, og den gjør at millioner av mennesker hopper over måltider eller strever med å sette sunne måltider på bordet, sier Sue Davies, som er leder for matpolitikk i Which?.

Den samme organisasjonen uttalte sa at regjeringens beslutning denne uken om å skrinlegge planen om frysing av energiprisene helt til slutten av 2024 og i stedet videreføre tiltaket til april, kan komme til å gjøre at millioner av mennesker vil være ute av stand til å holde hjemmene varme.

