Inflasjonen i Storbritannia har passert 10 prosent

Inflasjonen i august var på 9,9 prosent, målt mot samme måned i fjor, men økning i prisen på matvarer og ikke-alkoholholdig drikke har bidratt til at den nå øker igjen, ifølge Office for National Statistics.

Prisene på bensin og diesel har derimot gått ned den siste måneden.

Den britiske sentralbanken antydet tidligere i høst at landet alt er inne i resesjon, og Det internasjonale pengefondet (IMF) spår også en kraftig nedgang i britisk økonomi.

Arbeidsledigheten har imidlertid falt til 3,5 prosent, det laveste nivået på nesten 50 år.

[ Britenes nye finansminister Jeremy Hunt dropper en rekke planlagte skattekutt ]

For statsminister Liz Truss og hennes konservative regjering er den høye inflasjonen en skikkelig hodepine. Hun har tidligere lovet å øke pensjonen i takt med inflasjonen, noe som vil koste den britiske stat dyrt. Noen konkret økning har ennå ikke kommet.

Truss har fra før måttet gå tilbake på sitt budsjettforslag som inneholdt kraftig lånefinansiert skattelette for de rikeste og britisk næringsliv, og hun er nå hardt politisk presset, også fra sterke krefter i eget parti.

Storbritannias nyutnevnte finansminister Jeremy Hunt understreker i en kommentar til de siste inflasjonstallene at regjeringen vil prioritere de mest sårbare.

– Jeg forstår at familier over hele landet nå sliter med økte priser og høyere energiregninger. Denne regjeringen vil prioritere å hjelpe de mest sårbare, samtidig som vi sørger for økonomisk stabilitet og langsiktig vekst, noe som vil hjelpe alle, sier han til BBC.

[ Måling: Et flertall av tory-medlemmene mener Truss bør gå av ]

