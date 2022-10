Fogh Rasmussen etterforskes i Latvia

Latviske myndigheter opplyser til den danske avisen Børsen at den tidligere ledelsen i banken PNB Banka, som gikk konkurs i august 2019, etterforskes for økonomisk kriminalitet etter at banken etterlot et hull i regnskapet på over 1 milliard danske kroner ved konkursen. Den tidligere Nato-sjefen var nestformann i bankens uavhengige råd.

Etter konkursen ble han sammen med åtte andre personer stevnet for 32 millioner euro, i overkant av 330 millioner kroner, knyttet til godkjennelse av transaksjoner foretatt to måneder før konkursen.

Ifølge PNB Bankas bobestyrer handlet bankens uavhengige råd uforsvarlig ved å godkjenne transaksjonene da millionbeløp ble sendt ut av banken før konkursen.

– Skadene er skjedd, de er veldokumentert, og det er ikke noe småbeløp som er forsvunnet, sier juridisk sjef Margarita Mjadzelica i konkursboet etter PNB Banka.

Anders Fogh Rasmussens danske advokat Jacob Skude Rasmussen opplyser at han ikke er kjent med at den tidligere statsministeren og Nato-sjefen er under etterforskning.

Fogh Rasmussen opplyser at han vil forholde seg til anklagene når rettssaken er i gang i Latvia, og han mener at bankens uavhengige råd ikke kan bebreides for konkursen, opplyser advokaten.

