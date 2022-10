Svensk avis: Minst 50 meter av Nord Stream 1 er borte

Området der den russiske gassrørledningen strekker seg på havbunnen av Østersjøen utenfor Sverige er ikke lenger sperret av. Journalister fra den svenske avisa Expressen har med hjelp fra norske Trond Larsen i det norske selskapet Blueye Robotics undersøkt området med undervannsdrone.

På 80 meters dyp viser det seg store renner i sjøbunnen og biter som ser ut som ødelagte rørdeler. Minst 50 meter av rørledningen er borte eller ligger begravd under havbunnen, skriver avisa.

– Det er en ekstrem kraft som skal til for å bøye tykt metall på denne måten, sier Larsen om bildene.

Nord Stream 1 er konstruert av 12 meter lange seksjoner som er sveiset sammen. Den ytre diameteren er 1, 4 meter, og med et betongdekke utenpå som er opptil en desimeter tykt. Kraften fra eksplosjonen som rev røret i filler var så sterk at den gjorde et utslag på 2,3 på seismologiske målinger.

