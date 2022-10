Sikkerhetsrådet uenig om Haiti-resolusjoner

Mandagens møte endte uten noen avstemning. I forkant kom FNs generalsekretær António Guterres med innstendige oppfordringer om at verdenssamfunnet må sende en internasjonal væpnet styrke til Haiti.

Landet står i en dramatisk situasjon og trenger hjelp for å kunne åpne havneanleggene slik at det kan opprettes en humanitær korridor med hjelp inn til landet, påpekte han.

– Haitis befolkning, spesielt i hovedstaden Port-au-Prince, står i en regelrett marerittaktig situasjon, sa Guterres før møtet i Sikkerhetsrådet startet.

– Jeg snakker om at noe må gjøres, basert utelukkende på humanitære kriterier, uavhengig av den politiske dimensjonen, som er noe haitierne må ordne opp i selv, sa FN-sjefen.

– Haitierne lever ikke

Guterres' oppfordring kom etter at Haiti i forrige uke ba FN om hjelp til å gjenåpne oljeterminalen Varreux. Mektige gjenger tok kontroll over anlegget i midten av september, noe som har ført til at lokalsamfunnet stanser stadig mer opp.

– Jeg har den delikate oppgaven med å viderebringe et nødskrik fra en lidende befolkning og for å si høyt og tydelig at haitierne lever ikke, de overlever, sa utenriksminister Jean Victor Geneus til Sikkerhetsrådet mandag.

USA og Mexico forberedte to resolusjoner som ble behandlet på møtet.

Den ene resolusjonen tok til orde for å sende en internasjonal sikkerhetsstyrke til Haiti med mål om å bedre sikkerheten og tilrettelegge for at humanitær hjelp kan nå befolkningen. Oppgaven er ment å være av begrenset omfang, ikke være del av noen FN-styrke, men ledet av et partnerland som har erfaring fra lignende oppdrag, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Kolera

Forslaget fikk noe støtte i Sikkerhetsrådet, men noen land hadde innvendinger. De påpekte at det nylig var demonstrasjoner i Haiti mot utenlandsk innblanding, og de viste til store problemer da FN tidligere hadde en fredsbevarende styrke i landet.

FN-styrken MINUSTAH var i Haiti fra 2004 til 2017, og ble identifisert som kilde til et kolerautbrudd i 2010 der rundt 10.000 mennesker mistet livet.

I 2019 ble det ikke lenger påvist kolera i landet, men de siste ukene har bakteriesykdommen atter en gang dukket opp. Så langt er det snakk om flere hundre antatte smittetilfeller og 36 dødsfall.

FN må være forsiktig med å gi støtte til en ny styrke til Haiti, uttalte Kinas representant Geng Shuang mandag.

– På et tidspunkt der den haitiske regjeringen mangler legitimitet, og er ute av stand til å regjere, vil det å sende en hurtiginnsatsstyrke til Haiti bli møtt med forståelse, støtte og samarbeid fra alle parter i landet, eller kommer den til å bli møtt med motstand og til og med utløse voldelige konfrontasjoner med befolkningen, spurte Geng retorisk.

Uenighet mellom Kina og Russland

Men Kina ga støtte til det andre resolusjonsutkastet der det skisseres en rekke sanksjoner rettet mot gjenger og gjengledere.

I utkastet er Jimmy Cherizier, som går under kallenavnet «Barbecue» og som leder den mektige gjengen G9, spesielt nevnt. Det er hans gjeng som har blokkert Varreux-terminalen.

– Cherizier og hans gjeng har direkte bidratt til økonomisk lammelse og humanitær krise i Haiti, står det i utkastet.

Men Russland avviste mandag dette resolusjonsutkastet og uttalte at det var utformet for raskt.

– Det er uakseptabelt å støtte ekstern innblanding i de politiske prosessene i Haiti og som kan innbefatte interessene til regionale storspillere som ser på det amerikanske kontinentet som sin bakgård, uttalte Russlands utsending Dmitrij Poljanskij.

Vann

Guterres oppfordret på sin side til rask handling. Stans i drivstoffleveranser fører til at andre problemer hoper seg opp. Uten drivstoff kan man ikke sende ut vann, og dermed vokser kolerautbruddet i omfang, påpekte FN-sjefen.

– Den viktigste kolerabehandlingen er hydrering, og det er ikke vann tilgjengelig i byen, sa Guterres mandag.

Sikkerhetsrådet har ikke fastsatt noen tidsramme for å stemme over de to resolusjonsforslagene, og det er også et åpent spørsmål om hvem som kan lede et internasjonalt oppdrag til Haiti.

