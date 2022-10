Tyske sykehus kan måtte stenge på grunn av energikrisen

– Om vi ikke reagerer hurtig og gjennomgripende vil det bli nedleggelser, sa Lauterbach til kringkasteren ARD søndag.

Helseministeren sa videre at han vil ha samtaler med finansminister Christian Lindner om statlig hjelp til sykehusene tirsdag. Før det ønsker han ikke å diskutere konkrete tall.

Det tyske sykehusforbundet DKG ba sist uke myndighetene om strakstiltak for å unngå mulige stengninger og sa at sykehussektoren trenger rundt 15 milliarder euro, 156 milliarder kroner, for å dekke utgiftene for dette året og neste.

Lauterbach stilte spørsmål ved det anslaget søndag, men la til at «sykehusene står overfor et veldig alvorlig likviditetsproblem de neste månedene».

Tyskland har rundt 1.900 sykehus med 490.000 sengeplasser.

