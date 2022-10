Ulf Kristersson er ny statsminister i Sverige

Med det får Sverige sin første borgerlige statsminister på åtte år.

– Det kjennes stort. Jeg er takknemlig og glad for tilliten jeg har fått fra Riksdagen, men er også ydmyk overfor oppgaven som ligger foran oss, sier Kristersson etter at det ble klart at han får statsministerjobben.

– Vi skal gjøre alt så fort vi kan, men det krever at en regjering er på plass før vedtak kan tas, fortsatte han.

176 for

Mandagens avstemming i Riksdagen fulgte Kristerssons kunngjøring fredag om en regjeringsavtale mellom hans parti Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna. De skal også ha et tett samarbeid med Sverigedemokraterna.

Disse fire partiene har et knapt flertall i Riksdagen på 176 mot 173 mandater. Det var også 176 medlemmer som stemte ja til Kristersson som statsminister – og 173 stemte mot. Ingen av Riksdagens medlemmer stemte blankt.

Det er ventet at Kristerssons nye regjering skal tiltre tirsdag.

Forgjengeren gratulerer

Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson har gratulert påtroppende Ulf Kristersson etter at Riksdagen ga grønt lys for ny regjering.

– Nå har Sveriges Riksdag valgt Ulf Kristersson til statsminister og jeg har gratulert ham. Med det hviler det nå et stort ansvar på skuldrene til Jimmie Åkesson og Ulf Kristersson. Avstemningen betyr også at Socialdemokraternas opposisjonsarbeid begynner for alvor, skriver Andersson på Instagram.

Hun skriver videre at Sverige trenger en ansvarlig finans- og velferdspolitikk som kan bryte ned forskjellene i samfunnet, og ifølge henne er det ikke slik politikk å spore i regjeringsavtalen Kristersson har lagt fram.

– De har lagt fram en avtale som kanskje løser interne problemer i høyresamarbeidet, men som fullstendig ignorerer avgjørende samfunnsproblemer og som risikerer å gjøre svenskene fattigere, sier Andersson.

[ – Det lengste steget til høyre i svensk politikk på 100 år ]

– Paradigmeskifte

Under debatten i forkant av avstemmingen mandag varslet opposisjonspartiene at de kom til å stemme imot Kristersson som statsminister, og flere trakk fram Sverigedemokraterna blant årsakene til dette.

– Dagens statsministeravstemning innebærer et paradigmeskifte i svensk politikk. Aldri før har et fremmedfiendtlig, nasjonalistisk parti fått nøklene til regjeringskontoret. Vi stemmer i dag over Jimmie Åkessons regjering og politikk som Ulf Kristersson er satt til å gjennomføre, sa leder for Centerpartiet, Annie Lööf, fra talerstolen.

Også regjeringsavtalen som ble lagt fram fredag kritiseres av opposisjonspartiene.

– Avtalen ignorerer fullstendig folks virkelighet. Vi blir fattigere for hver dag som går. Det er ingen ambisjoner om å beskytte velferden i avtalen, og det som ligger rundt hjørnet kan være kutt innen omsorg, skole og helsevesen, sa Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar.

Mindretallsregjering

Åkesson, som leder Sverigedemokraterna, brukte sin taletid på å løfte fram at velgerne har sagt sitt.

– Nå er det viktig at vi får på plass en stabil regjering. Vi skulle gjerne hatt en flertallsregjering, men samtidig har jeg og mitt parti vært tydelige på at politikken må stå i sentrum.

I etterkant av avstemningen jublet partiet i en melding på Twitter.

– Nå er en ny statsminister stemt fram. En historisk dag for Sverige og den siste dagen på jobb for Magdalena Andersson. Nå har vi alle håp for Sveriges framtid! tvitrer Sverigedemokraterna.

Kristersson blir den første statsministeren fra høyresiden i svensk politikk siden Reinfeldt-regjeringen gikk av i 2014.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen