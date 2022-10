Militærfly styrtet i boligblokk i russisk by

Øyenvitner sier at brannmannskaper og ambulanser er på stedet, skriver Tass.

– Et fly har styrtet i en boligblokk. Det kommer ambulanser og brannmannskaper fra hele byen. Det er flere helikoptre i luften, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået.

Kort tid etter flystyrten bekreftet det russiske militæret til nyhetsbyrået AFP at det er et av deres fly som har styrtet. Flyet er av typen, en Sukhoi Su-34, et toseters jagerfly.

Flyet skal ha krasjet under en treningsflygning fra en militær flybase, skriver nyhetsbyrået RIA.

– De to pilotene fikk skutt seg ut før flyet styrtet. Ifølge dem skyldes krasjet at det begynte å brenne i en av motorene kort tid etter avgang, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Øyenvitner sier at hele blokken står i brann. En video lagt ut av det russiske TV-kanalen NTV på Twitter viser brann, røyk og eksplosjoner fra stedet. Det har så langt ikke kommet informasjon om døde eller skadde.

Jejsk ligger ved Asovhavet, vis-à-vis ukrainske Mariupol.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen