Israel går trolig enda lengre til høyre – korrupsjonstiltalte Netanyahu kan gjøre comeback

Tre år har gått siden Israels lengst sittende statsminister gjennom tidene, 72 år gamle Benjamin Netanyahu, ble tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser. Strafferammen er på over ti år.

Godt hjulpet av dyktige advokater og allierte innen rettsvesenet har han lykkes med å trenere rettssaken, og først i juni 2021 ble han tvunget til å gå av som statsminister.

Tirsdag 1. november er det klart for nyvalg i Israel, og det kan nok en gang ende med at Netanyahu blir statsminister.

Blir størst

Meningsmålingene etterlater ingen tvil om at Netanyahus høyreparti Likud vil få flest stemmer, men med drøyt 30 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen trengs det solid støtte fra andre partier for å sikre regjeringsmakt.

Netanyahus hovedutfordrer er nåværende statsminister Yair Lapid og hans parti Yesh Atid, etter israelsk målestokk et relativt liberalt sentrumsparti, men som i regjering har ført en politikk som til forveksling kan minne om Netanyahus.

Lapid nekter i likhet med forgjengeren å etterleve FNs absolutte krav om byggestans i de ulovlige bosetningene på Vestbredden, og israelske styrker har det siste halvåret gjennomført daglige raid i de okkuperte områdene.

– Siden begynnelsen av året er minst 100 palestinere, blant dem barn, drept som følge av en betydelig økning i antallet israelske militæroperasjoner på den okkuperte Vestbredden, slo FNs spesialkoordinator, den norske diplomaten Tor Wennesland, nylig fast.

Slagord og løgner

Lapid forsikret nylig FNs hovedforsamling om at han er tilhenger av en tostatsløsning der palestinerne får sin egen stat, men han antydet verken israelsk tilbaketrekning fra okkuperte områder eller byggestans i bosetningene.

– En tale fylt av slagord og løgner, konstaterte kommentatoren Amira Hass i den israelske avisa Haaretz.

– Når han i likhet med sine forgjengere snakker om en tostatsløsning, så mener han egentlig en syvstatsløsningen: Et stor-Israel og seks eller kanskje enda flere palestinske bantustaner, skriver hun.

Må på frierferd

Ifølge meningsmålinger ligger Yesh Atid ligger an til å få rundt 24 av de 120 representantene i Knesset, og også Lapid må derfor på frierferd til en rekke mindre partier for å vinne regjeringsmakt.

Målingene tyder ikke på at partiene i dagens regjeringskoalisjon vil ende opp med over 60 representanter, noe Netanyahus høyrekoalisjon derimot ser ut til å kunne.

Venstresiden, representert av Arbeiderpartiet og Meretz er helt marginalisert og får trolig bare drøyt ti representanter til sammen i Knesset, mens de arabiske partiene, som representerer palestinere med israelsk statsborgerskap, drøyt 20 prosent av Israels innbyggere, må trolig nøye seg med rundt fire.

Kontroversiell skikkelse

Netanyahus viktigste støttespiller er den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir som leder partiet Jødisk makt, en kontroversiell skikkelse i israelsk politikk som har vært siktet for ordensforstyrrelse, ulovlige demonstrasjoner og voldsbruk over 50 ganger de siste årene.

Ben-Gvir omtaler ofte arabere som terrorister og har tatt til orde for å fordrive palestinerne fra de okkuperte områdene. Han vil også nekte kristne, som han omtaler som «blodtørstige vampyrer», å feire jul i Israel.

I taler har han erkjent at han er en disippel av Meir Kahane, den høyreekstreme rabbineren som ble dømt for terrorisme i Israel og som fikk partiet sitt forbudt. Senere havnet Kach-partiet også på USAs liste over terroristorganisasjoner.

Ben-Gvir har også hyllet den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein som i 1994 drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron, og han hadde inntil nylig et bilde av Goldstein hengende på stueveggen.

Flytter grensen

Tidligere i år allierte Jødisk makt seg med Det religiøse sionistpartiet, ledet av Bezalel Smotrich, som inntil Ben-Gvir entret scenen ble regnet som den mest høyreradikale politikeren av alle i Israel. Alliansen ligger an til å bli tredje størst i Knesset, og blir en helt avgjørende støttespiller for Likud.

– Ben-Gvir navigerer forsiktig og flytter gradvis grensen for hva som er akseptabelt, men uten å bryte den. Det er hans evne til å gjøre det radikale til noe normalt, det marginale til noe dagligdags, som gjør ham så farlig, konstaterte Noam Sheizaf i den israelske nettavisa +972magazine nylig.

Dersom Netanyahu lykkes med å danne regjering, er Ben-Gvir sikret en statsrådspost. Han har blant annet lovet å kjempe for dødsstraff for «terrorister», straffrihet for israelske soldater som anklages for krigsforbrytelser, samt muligheten til å deportere alle som i hans øyne undergraver staten Israel og landets sikkerhetsstyrker.

Håper på immunitet

For Netanyahu vil en ny regjeringsdannelse trolig sikre ytterligere utsettelse av korrupsjonsrettssaken. Trolig vil han også gjøre et nytt forsøk på å få Knesset til å innvilge immunitet. Om ikke det lykkes, er håpet trolig utsettelse og på sikt en avtale med påtalemyndigheten.

For palestinerne betyr utfallet av valget i Israel lite eller ingenting, for et sterkt høyrenasjonalistisk Knesset kommer neppe til å etterkomme FNs krav om byggestans i bosetningene eller tilbaketrekning fra ulovlig okkuperte områder.

Ingenting tyder heller på at omverdenen vil legge press på Israel i form av sanksjoner, noe som blir andre land til del når de nekter å etterleve FN-resolusjoner.

De færreste tror også at en ny israelsk regjering vil leve perioden ut, noe de færreste regjeringer i landet gjør.

