Xi hyllet kommunistpartiet ved åpningen av partikongressen

Xi ble mottatt med tordnende applaus fra de rundt 2.300 håndplukkede delegatene da han gikk fram på podiet i Folkets store sal ved Tiananmen-plassen i Beijing.

I åpningstalen sa han at partikongressen finner sted i en kritisk tid for Kina. Han forsvarte den strenge koronapolitikken som har rammet økonomien og vakt protester, og han hyllet Hongkongs «vei ut av kaos til styring» etter at en ny sikkerhetslov i 2020 knuste demokratibevegelsen.

– Taiwan skal gjenforenes

Han fordømte videre det han kalte utenlandsk innblanding i Taiwan og lovte innbitt kamp mot det han kalte separatisme og intervensjon i den selvstyrte øya.

– Vi har på resolutt vis ført en stor kamp mot separatisme og innblanding og vist vår sterke besluttsomhet og evne til å beskytte statens suverenitet og territorielle integritet og motsette oss taiwansk uavhengighet, sa han til kraftige klappsalver fra delegatene.

Han sa at Kina håper på en fredelig gjenforening, men gjorde det også klart at Kina aldri vil si fra seg retten til å bruke makt om nødvendig når det gjelder Taiwan.

[ Fattigdom, klima og romfart: Kinas framgang med Xi i førersetet ]





Imot «hegemoni»

Xi understreket også Kinas motstand mot en «kaldkrigsmentalitet» i internasjonalt diplomati, selv om han ikke nevnte det dårlige forholdet til USA og heller ikke Russland.

– Kina er imot alle former for hegemoni og maktpolitikk, er imot en kaldkrigsmentalitet, er imot innblanding i andre land indre affærer, er imot dobbeltmoral, sa han og la til at «Kina aldri vil søke hegemoni, og aldri vil engasjere seg i ekspansjon».

Han berømmet videre innsatsen mot korrupsjon, som han sa fjernet alvorlige farer for partiet og de militære, og han lovte at Kina aktivt skal være med i kampen mot klimaendringer.

[ Taiwans leder sier øya ikke gir slipp på demokratiet ]

Kritikk mot koronastrategi

Ifølge BBC talte Xi også om landets null-strategi i kampen mot koronaviruset, som han omtalte som «folkets krig mot spredningen av viruset». Strategien har hatt stor innvirkning på befolkningens liv og landets økonomi, og BBC melder om større frustrasjon over den kinesiske politikken.

I forkant av møtet fant det sted en protest mot restriksjonene, og flere kinesere har ytret sin frustrasjon på sosiale medier. Blant annet kunne man se et banner hvor det sto skrevet «Ingen covid-test, vi vil spise. Ingen restriksjoner, vi vil ha frihet. Ingen løgner, vi vil ha verdighet. Ingen kulturrevolusjon, vi vil ha reform. Ingen ledere, vi vil ha stemmer. Ved å ikke være slaver, kan vi bli innbyggere», skriver BBC.

Hvert femte år

Partikongressen er en stor begivenhet som bare arrangeres hvert femte år, og som godkjenner partiets og regjeringens politikk nærmest enstemmig. Den varer til 22. oktober.

Det er blant annet ventet at Xi blir gjenvalgt til en tredje periode som generalsekretær i partiet, i strid med det som tidligere har vært praksis med bare to perioder. Dermed blir han med stor sikkerhet også gjenvalgt som president i mars.

Mektigste siden Mao

Etter ti år ved makten og nå fem år til er han Kinas mektigste leder siden Mao, med full kontroll over økonomien, innen- og utenrikspolitikken og de væpnede styrkene.

Partikongressen finner sted på et tidspunkt da kinesisk økonomi står i motvind fordi den store eiendomssektoren har bremset opp, og fordi koronapandemien med sine karantener og andre restriksjoner rammet turisme, forretningsvirksomhet og industriproduksjon hardt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen