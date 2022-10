Nye demonstrasjoner i Iran etter dødsbrann i fengsel med politiske fanger

Ifølge myndighetene mistet fire innsatte livet i det de beskriver som «opptøyer og sammenstøt» i fengselet som huser politiske fanger nord i Teheran. Regimet insisterer på at det ikke er noen kobling til protestbølgen som har rystet landet de siste ukene, men dramatiske meldinger i sosiale medier bekymrer mange.

De første meldingene om brannen dukket opp i sosiale medier lørdag kveld. Aktivister la ut bilder og videoer av røyk og flammer som steg opp fra fengselet, og det ble meldt om skyting.

Det er kommet motstridende meldinger om hendelsene i statlige medier, men etter noen timer erklærte myndighetene at situasjonen var helt under kontroll, og at ingen liv hadde gått tapt. De innsatte fikk skylden for brannen. Øyevitner fortalte at alle veiene inn til fengselet var sperret, og videoer med lyden av skyting fortsatte å sirkulere i sosiale medier.

Vil se 19-åring

Søndag formiddag meldte det iranske rettsvesenets nettsted Mizan at brannen ble slukket etter noen timer, og ingen innsatte rømte. Fire ransdømte innsatte døde av røykskader og 61 ble skadd, hvorav tilstanden var alvorlig for fire ofre, het det.

Men de innsattes slektninger og menneskerettighetsgrupper uttrykker dyp bekymring for dem som er innesperret i fengselet. Søndag samlet innsattes familiemedlemmer seg i nærheten av Evin-fengselet i håp om å få vite hvordan det går med deres kjære.

Blant dem var 49 år gamle Masoumeh, som forteller at hennes 19 år gamle sønn ble satt i fengselet for to uker siden etter at han deltok i en gateprotest.

– Jeg kan ikke stole på nyhetene om hans helse, jeg er nødt til å se ham på nært hold, sier hun.

Eksplosjoner?

Andre familiemedlemmer forteller søndag at de har fått snakket med innsatte i telefonen, og at de har det bra.

– Vi godtar ikke den offisielle forklaringen, sier den Oslo-baserte eksilgruppen Iran Human Rights (IHR), som sier de har fått rapporter om at vaktene forsøkte å «oppildne» fangene.

Det er også kommet rapporter og bilder som antyder at det var eksplosjoner inne i fengselsanlegget.

Forsvarsløse

– Innsatte, blant dem politiske fanger, er fullstendig forsvarsløse inne i det fengselet, sier Hadi Ghaemi ved Center for Human Rights in Iran i New York.

Aktivisten Atena Daemi, som selv satt lenge i Evin, sier på Twitter at flere busser og ambulanser ble observert kjørende fra fengselet tidlig søndag morgen. Noen av fangene i avdeling 8, som huser politiske fanger, er ifølge henne blitt overført til et annet fengsel.

Den australske akademikeren Kylie Moore-Gilbert sier hun har hørt at alle de kvinnelige politiske fangene der er i god behold etter brannen. Hun satt selv i fengsel i Iran i over 800 dager, hvorav mesteparten av tiden i Evin.

BBC skriver at den kjente politiske fangen Mehdi Hashemi Rafsanjani ble sendt hjem før brannen brøt ut, noe som har bidratt til spekulasjoner i sosiale medier. Rafsanjani er sønnen til en tidligere president.

Nye protester søndag

Det statlige nyhetsbyrået Irna siterer påtalemyndigheten i Teheran på at uroen i Evin ikke hadde noen ting å gjøre med den «siste tidens uro i landet». Men både natt til lørdag og søndag var det flere demonstrasjoner i hovedstaden i solidaritet med de innsatte, ifølge menneskerettsgrupper.

– Nok et Cinema Rex finner sted, ropte demonstranter på Teheran-universitetet i en video som ble lagt ut i sosiale medier søndag.

De viser til brannen i en kino sørvest i Iran i 1978 der flere hundre mennesker mistet livet, en hendelse som enkelte mener var en gnist som utløste revolusjonen året etter.

– Nok er nok! ropte demonstrantene.

Slåssing i systue

Ifølge guvernøren i Teheran, Mohsen Mansouri, brøt det ut en slåsskamp mellom innsatte i fengselets systue, som deretter skal ha blitt satt fyr på.

Eksinnsatt Daemi sår tvil om denne påstanden og forteller at vanligvis stenger alle verkstedene ved solnedgang, og de innsatte sendes tilbake til sine avdelinger.

Mange politiske fanger, opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister sitter i Evin-fengselet, og det er flere utlendinger der også.

EUs utenrikssjef uttrykker «den alvorligste bekymring» for uroen i fengselet. Han ber Irans utenriksminister om full åpenhet om situasjonen og påpeker at iranske myndigheter er ansvarlig for livet til «alle innsatte, inkludert menneskerettsforsvarere og EU-borgere».

EUs utenriksministre ventes mandag å ta en beslutning om å innføre nye sanksjoner mot Iran.

