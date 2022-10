Voldtekter er en del av Russlands strategi i Ukraina, ifølge FN-utsending

– Nå kvinner blir holdt fanget i dagevis og voldtatt, når du begynner å voldta små gutter og menn, når du ser en rekke kjønnslemlestelser, når du hører kvinner vitne om russiske soldater utstyrt med Viagra, da er det helt klart en militær strategi, understreker hun i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Patten er FNs spesialutsending for seksuell vold i krig og etterforsker overgrep og voldtekter begått i Ukraina-krigen. Hun er ikke tvil om at russerne bruker overgrep som et våpen.

– Dette handler om å dehumanisere ofrene. Alle indikasjoner for dette er der. Dette er bare toppen av isfjellet, sier Patten.

FN har i en rapport utgitt i september bekreftet mer enn hundre tilfeller av voldtekt eller seksuelle overgrep i Ukraina siden Russland invaderte landet i februar.

– Rapporten bekreftet forbrytelser mot menneskeheten begått av de russiske styrkene, og ifølge innsamlede vitnesbyrd varierer alderen til ofrene for seksuell vold fra 4 til 82 år gamle, sier Patten.

Ofrene er for det meste kvinner og jenter, men også menn og gutter, legger hun til.

– Det er veldig vanskelig å ha pålitelig statistikk under en aktiv konflikt, og tallene vil aldri reflektere virkeligheten, fordi seksuell vold er en forbrytelse som underrapporteres, påpeker Patten.