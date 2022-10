Venstre-forslag om cannabis-salg: – Et politisk selvskudd

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Venstre vil gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det, heter det i utkastet til Venstres nye plan for « Grønne og levende lokalsamfunn».

Planen blir et slags politisk manifest fram mot lokalvalget neste år og skal vedtas på partiets landsmøte som starter fredag på Gardermoen.

Men formuleringen om cannabis-salg i kommunene har vakt reaksjoner. Flere lokallag har gått sterkt inn for å skrote hele setningen fra planen.

– Vanskelig å ta seriøst

«Forslaget er etter vår mening så vilt at det er vanskelig å ta seriøst. Porsgrunn Venstre mener dette forslaget MÅ strykes. Enhver form for omsetning av cannabis, også om dette er regulert fra kommunens side, vil øke tilgangen til cannabis», skriver Porsgrunn Venstre i sitt endringsforslag.

Heller ikke Tana Venstre er særlig begeistret for ideen med prøveprosjekt med cannabis-salg i kommunene.

– Det vil være et politisk selvskudd som kan ødelegge muligheten for å stille lister der vi har slike i dag.

[ Kommentar: Navarsete etterlot seg et parti i krise, der mange opplevde seg dolket i ryggen ]

Unge Venstre: – Ikke særlig radikalt

Unge Venstre og leder Ane Breivik har vært pådriver for forslaget.

– Det er ikke et særlig radikalt forslag. Tvert imot ser vi at stadig flere land går i akkurat denne retningen, blant annet Canada og flere amerikanske delstater, sa Breivik da saken var oppe til debatt på NRK onsdag.

Hun avviser at forslaget innebærer at man mener at cannabis og andre rusmidler er ufarlige.

– Men det betyr at en regulert omsetning er langt mindre farlig enn dagens uregulerte, svarte marked der rusmidler omsettes over en lav sko, og inntektene går til organiserte kriminelle nettverk, sier Breivik.

[ Helikopterplattform har fått grønt lys: – Dette er en skandale! ]

Skjentektider og kjernekraft

Også andre forslag vil trolig skape debatt på landsmøtet. Blant skal partiet ta stilling til om de vil åpne for at kommuner kan innføre lokal turistskatt. Det ligger også inne flere forslag om å utrede eller legge til rette for kjernekraft.

I planen for «Grønne og levende lokalsamfunn» foreslås det også å utvide skjenketidene, samt å åpne for at bokhandler og klesbutikker kan få skjenkebevilling.

Landsmøtet skal også diskutere vilkårene for lærerne, som nettopp gjennomførte sin lengste streik noensinne.

Saken fortsetter under videoen

Sikter mot minst 6,3 prosent

Det sistnevnte har Venstre-leder Guri Melby varslet at hun kommer til å kjempe for på landsmøtet.

– Jeg vil gjerne ha med meg landsmøtet på å prioritere skolepolitikk veldig høyt. Jeg mener lærerstreiken i høst viste at det er ikke mange nok kommuner som prioriterer skole og lærere høyt nok, sa hun til NTB da partiet inviterte til pressemøte tidligere i uken.

For Venstre-leden blir landsmøtet en viktig arena for å vise fram hvor partiet står.

– Det er vi som har løsningene på de store utfordringene. På klima- og naturkrisen, på sikkerhet i Europa og for Norge. Men vi skal også vise fram at vi er et parti som har tenkt å ta de kampene lokalt, sier Melby.

Partiets uttalte mål er å gjøre et enda bedre i lokalvalget neste år enn 2011, da Venstre fikk sitt beste resultat i nyere tid med 6,3 prosent av stemmene.

[ Lan Marie Berg: – Jeg elsker jo ikke bomringen som jeg elsker barnet mitt (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen