Tre menn tiltalt for drapet på tolvåring i Botkyrka i Sverige

Skytingen fant sted natt til 2. august 2020. Et stort antall skudd ble løsnet fra en passerende bil, og i tillegg til tolvåringen risikerte flere andre å bli truffet. Stedet ligger rett ved et gatekjøkken og en bensinstasjon.

Over to år senere har svensk påtalemyndighet for første gang tiltalt noen for drapet. Det dreier seg om tre menn på 24, 30 og 32 år. Sammen med en hittil ukjent gjerningsmann har de ifølge tiltalen ankommet åstedet i en Audi utstyrt med falske skilt. Fra denne skal de ha avfyrt et stort antall skudd i flere ulike episoder og med tre våpen, et automatvåpen, en pistol og en revolver.

Ytterligere tre personer er tiltalt for andre forhold knyttet til drapet, som grovt brudd på våpenloven og grov mishandling.

Kryptert kommunikasjon

Drapet på Adriana har fått stor oppmerksomhet, og jakten på gjerningspersonene har vært intens. Fra første stund har mistanken vært rettet mot gjengkriminelle som egentlig var ute etter å drepe helt andre personer.

Tiltalebeslutningen ble fredag formiddag levert til Södertörns tingrett sør for Stockholm, og politiet har varslet en pressekonferanse om saken klokka 13. Det er første gang at noen tiltalt for drapet, men flere menn er tidligere pågrepet og siktet i forbindelse med saken,

Tiltalen er basert på en omfattende etterforskning, og materiell fra krypterte kommunikasjonskanaler har spilt en viktig rolle.

Flere rettssaker

I løpet av de to siste årene har det blitt reist tiltale i forbindelse med en rekke andre hendelser med koblinger til saken. Flere av sakene har ført til fellende dom. Blant annet ble det i august innledet en rettssak mot personer som anklages for å ha utført en hevnaksjon fordi de mente at var de egentlige målene for skuddene i Botkyrka. Rettssaken ble satt på pause tidligere i oktober fordi etterforskerne har fått tilgang til bevis fra den krypterte chattekanalen Sky ECC.

Tidligere har også tre menn blitt dømt for grovt brudd på våpenloven etter at de i en rapvideo stilte opp med flere ulike våpen, deriblant en AK 47 som ble brukt da tolvåringen ble drept. En hvit Audi i videoen er dessuten samme bil som ble brukt av gjerningspersonene.

To av mennene som ble dømt i denne saken, er også mistenkt i forbindelse med etterforskningen av drapet på Adriana.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen