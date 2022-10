«Harry Potter»-skuespiller Robbie Coltrane er død

– Han var et utrolig talent, fullstendig unik, og jeg var mer enn heldig som kjente ham, jobbet med ham og lo meg i hjel sammen med ham, tvitrer «Harry Potter»-forfatter J.K. Rowling fredag kveld.

Coltrane var også komiker og skribent, og han ble verdenskjent gjennom de populære «Harry Potter»-filmene som kom mellom 2001 og 2011.

Coltrane spilte rollen som Gygrid – Rubeus Hagrid på originalspråket – i J. K. Rowlings univers. Som skogvokter og lærer på Galtvort ble han raskt venn med Harry Potter.

– Unikt talent

Den skotske stjernen het egentlig Anthony Robert McMillan. Han var også kjent fra rollen som kriminalpsykologen Eddie «Fitz» Fitzgerald i krimdramaet «Cracker» på ITV.

For tolkningen vant Coltrane Bafta TV-prisen for beste skuespiller hele tre år på rad mellom 1994 og 1996.

Belinda Wright, Coltranes agent gjennom 40 år, forteller at skuespilleren døde fredag.

– Robbie var et unikt talent, sier hun og takker sykehuset i Larbert i Skottland for deres omsorg.

– Han vil trolig bli best husket i mange tiår framover som Gygrid. En rolle som brakte glede til barn og voksne over hele verden og førte til en strøm av fanbrev hver eneste uke i over 20 år, sier Wright.

Bond-filmer

Coltrane har også spilt i to James Bond-filmer.

– James Bond-fans skrev også for å rose hans rolle i «GoldenEye» og «The World Is Not Enough», tilføyer agenten.

Coltrane spilte KGB-mannen Valentin Zukovskij i de to James Bond-filmene.

Han etterlater seg søsteren Annie Rae, barna Spencer og Alice og deres mor Rhona Gemmell.

