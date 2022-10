Ny video viser hvor redde og sinte kongressledere var 6. januar

Videoen ble torsdag vist til granskningskomiteen for 6. januar og viser hvor utsatt kongressmedlemmene var mens opprørerne herjet i ganger, møtesaler og på representantenes kontorer.

Videoen viser lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, som snakker om hvordan man kan få formidlet utad at USAs myndigheter fortsatt fungerte, mens hun lå i dekning sammen med ledere for begge partier.

Mens hun snakker, sier en uidentifisert kvinne at folk i møtesalen i Representantenes hus har begynt å ta på seg gassmasker, og en forskrekket Pelosi ber henne gjenta.

– Kan du tro dette, utbryter hun vantro til en annen demokratisk leder, Jim Clyburn.

[ Mellomvalget i november: – Det viktigste i vår levetid ]

Pelosis datter

Pelosi og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, vises også mens de diskuterer med republikanske ledere, blant dem allierte av daværende president Donald Trump, hvordan de skal be om hjelp.

Videoen, som ble filmet av Pelosis datter, veksler mellom ledernes utsatte situasjon og bilder av virksomheten til dem som stormet bygningen. Datteren Alexandra, som er dokumentarfilmmaker, var der for å følge sertifiseringen av Joe Biden som president.

Videoene viser Pelosi og Schumer mens de forhandler med guvernører og ledere i forsvaret for å få dem til å sende nasjonalgarden for å hjelpe kongresspolitiet som ble utsatt for brutal vold fra demonstrantene.

Saken fortsetter under videoen

Rasende på Trump

Den viser også hvor rasende de var på Trump, som fulgte dramaet på TV i Det hvite hus uten å gjøre noe for å stanse det.

På ett tidspunkt vises Schumer mens han ringer til fungerende justisminister Jeffrey Rosen og forlanger at han får presidenten til å si til demonstrantene at de skal forlate bygningen.

Da han presenterte videoen, sa kongressrepresentant Jamie Raskin, som er medlem av komiteen at på det tidspunktet var lederne for begge partier enige om at president Trump var «den eneste som kunne fortelle mobben at de skulle avslutte den voldelige okkupasjonen av kongressen og dra hjem».

[ Trump kaller panelet en total flopp: – Gjør USA til latter for hele verden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen