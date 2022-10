Musks kjøp av Twitter etterforskes

Musk og Twitter kom i rettslig konflikt etter at milliardæren prøvde å trekke tilbake tilbudet om å kjøpe meldingstjenesten for 44 milliarder dollar. Twitter gikk til sak for å tvinge ham til å stå ved kjøpsavtalen.

Det amerikanske kredittilsynet SEC er blant annet interessert i hvorfor Musk altfor sent opplyste at han allerede hadde en betydelig eierandel på 9 prosent i selskapet, ifølge Reuters.

SEC ville også vite hva han mente med at han aktet å være en passiv investor i Twitter.

Etter at det ble spurt om dette, sendte han inn opplysningene på nytt og endret til aktiv investor, men det utløste nye spørsmål fra SEC om endringen ble gjort for å gjøre det lettere å trekke tilbudet.

[ Én måned siden Masha Amini ble stoppet av moralpolitiet. Vil masseprotestene ende i ny revolusjon? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen