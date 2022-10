Minst fem drept i skyting i North Carolina

Stabssjef Amanda Rolle i Raleigh-politiet sa tidligere at de hadde omringet en låve der de mente at han hadde forskanset seg. Politiet avsannet da tidligere meldinger om at han var arrestert.

Det er ordfører Mary-Ann Baldwin som sier at hun har fått beskjed fra politiet at fem mennesker er drept, blant dem en politimann som ikke var på jobb.

Politiet stengte av gater og ba folk holde seg hjemme etter at det ble meldt om skytingen på en populær tursti, Neuse River Causeway, i et boligområde i Raleigh.

Blant de sårede etter skytingen er en annen politimann. Tilstanden hans er ikke livstruende.

Den første meldingen om at en mistenkt var arrestert, kom fra politiet i byen Knightsdale i nærheten av nabolaget i Raleigh der skytingen fant sted.

Våpenkriminalitet er et enormt problem i USA, der en sterk lobby uopphørlig jobber mot alle restriksjoner på skytevåpen. 49.000 mennesker døde av skudd bare i fjor, mange av dem i selvmord.

