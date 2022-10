Trump kaller panelet en total flopp: – Gjør USA til latter for hele verden

Tidligere president Donald Trump sier at granskningskomiteen er en eneste flopp, som bare gjør USA til latter over hele verden.

Granskingspanelet på sju demokrater og to republikanere gikk torsdag enstemmig inn for å stevne Trump for på den måten å tvinge ham til å gi sin versjon av det som skjedde før og under stormingen av Capitol Hill 6. januar 2021.

– Hvorfor spurte ikke komiteen meg om å avgi forklaring for flere måneder siden? Hvorfor vente til siste øyeblikk? Fordi komiteen er en total flopp som kun bidrar til å splitte landet vårt og gjøre det til latter for hele verden, skriver Trump på sitt eget sosiale nettverk Truth Social.

